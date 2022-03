Cum să începi o afacere de la zero: de la investiții minime la un brand de renume

Afacere începută cu 3.000 de dolari

Mai importantă decât investiția inițială este ideea în sine și oamenii pe care îi ai în jurul tău. Kevin Plank a demonstrat acest lucru. El este omul care a construit în mai puțin de 20 de ani brandul Under Armour, companie ce produce echipament sportiv și se luptă de la egal la egal cu Nike și Adidas. Kevin Plank a jucat fotbal american la Universitatea din Maryland, unde a obținut o licență și un master în administrarea afacerilor. A avut mai multe inițiative antreprenoriale. Una dintre ele a fost vânzarea de trandafiri de Valentine’s Day, care i-a adus un profit de aproximativ 3.000 de dolari.

Toată această sumă a decis s-o investească în pasiunea sa pentru sport. Deoarece era nemulțumit că transpira prea tare în echipamentele folosite la acea vreme, a decis să conceapă propriile tricouri din materiale sintetice, care să rezolve această problemă. În 1996, a înființat compania Under Armour, iar până la finalul anului a reușit să vândă produse în valoare de 17.000 de dolari. Se spune că a mers cu mașina personală pe toată Coasta de Est a Statelor Unite pentru a-și promova și livra tricourile.

A știut cum să joace în echipă

Produsul bun al lui Plank nu ar fi fost suficient fără o promovare pe măsură. Pe tânărul antreprenor l-au ajutat și relațiile cu foștii colegi care au ajuns să joace în NFL, cea mai urmărită competiție din SUA. Aceștia i-au promovat echipamentele sportive, iar faptul că a știut cum să își facă relații și să joace în echipă l-au ajutat. În 1997, Kevin Plank își deschidea prima fabrică Under Armour, pentru a putea onora comenzile.

În 1999, Under Armour făcea deja vânzări de un milion de dolari. Acest lucru s-a datorat și unor asocieri inspirate ale brandului cu filme de la Hollywood și show-uri de succes din America. Imperiul lui Plank a crescut de la an la an.

A știut cum să performeze

Producția s-a extins de la tricouri la absolut toate gamele de produse destinate pasionaților de sport. Au urmat listarea la bursă în 2005, semnarea contractelor de imagine cu sportivi celebri, precum Tom Brady, Stephen Curry, Lindsey Vonn sau Michael Phelps. De asemenea, Under Armour s-a implicat și în tehnologie: a investit în aplicații de fitness și a semnat parteneriate cu IBM.

În prezent, compania lui Kevin Plank are peste 11.000 de angajați în întreaga lume, iar averea sa personală este estimată la 1.9 miliarde de dolari americani. Omul de afaceri american este recunoscut și pentru acțiunile caritabile la care ia parte în fiecare an. Cei care vizitează sediul Under Armour din Baltimore vor găsi la intrare gravate principiile după care Plank s-a ghidat: „Gândește ca un antreprenor. Creează ca un inovator. Performează ca un om de echipă”.

Sursa foto: Shutterstock