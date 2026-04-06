Cum treci de la „merge bine" la „merge mai bine" când lucrezi pe cont propriu

Problema apare când vrei mai mult, adică proiecte mai mari, echipamente noi, poate un colaborator, dar resursele tale rămân aceleași. Aceasta este o situație frecvent întâlnită la nivel global, conform raportului OECD Financing SMEs and Entrepreneurs Scoreboard: 2025 Highlights, care arată că IMM-urile (inclusiv micro-întreprinderile și freelancerii) se confruntă cu condiții financiare restrictive persistente în aproape 50 de țări, cu costuri ridicate de finanțare și acces limitat la capitalul necesar pentru scalare, ceea ce face ca tranziția de la „merge bine” la „merge mai bine” să depindă de o gestionare strategică a resurselor și de diversificarea surselor de finanțare. Ce faci atunci?

Trei semnale că afacerea ta e pregătită să crească

Nu orice PFA trebuie să crească. Dar dacă observi anumite tipare, probabil e momentul să iei în calcul un pas înainte.

Refuzi proiecte din lipsă de timp sau de resurse. Dacă ai cerere, dar nu poți livra, pierzi bani reali.

Lucrezi cu același echipament de la început. Fie că e vorba de un laptop vechi, de unelte sau de un spațiu de lucru inadecvat, echipamentul învechit îți limitează productivitatea.

Venitul a stagnat, deși volumul de muncă a crescut. Asta înseamnă, de obicei, că nu ai investit în nimic care să-ți crească eficiența.

Niciunul dintre aceste semnale nu e o urgență. Dar ignorate prea mult timp, te țin pe loc.

Ce opțiuni de finanțare are un PFA care vrea să investească

Când ești angajat, investiția în carieră se rezumă la un curs sau o certificare. Când lucrezi pe cont propriu, investiția poate însemna echipamente de zeci de mii de lei, un spațiu nou sau materie primă pentru o comandă mare. Iar banii ăștia vin, de obicei, din trei surse.

Economii proprii. Varianta cea mai sigură, dar și cea mai lentă. Dacă aștepți să strângi toată suma, s-ar putea ca oportunitatea să nu mai fie acolo.

Împrumuturi de la familie sau prieteni. Funcționează pe termen scurt, dar vine cu tensiuni pe care nu ți le dorești.

Finanțare dedicată. Filbo, un fintech românesc reglementat de Banca Națională a României, oferă un ecosistem financiar complet pentru antreprenori: cont curent de business (disponibil inclusiv pentru firme nou-înființate) și finanțare 100% online.

Un credit pentru PFA poate fi soluția cea mai previzibilă: ai o sumă fixă, o rată clară și un termen de rambursare stabilit din start. Creditarea este dedicată PFA-urilor cu cel puțin 12 luni de activitate și rulaj constant. Concret:

Sumă maximă: până la 246.000 RON, prin programe cu Garanții Europene.

până la 246.000 RON, prin programe cu Garanții Europene. Perioade flexibile de rambursare: 12–36 de luni pentru capital de lucru, până la 48 pentru nevoi mixte sau până la 60 de luni pentru investiții.

12–36 de luni pentru capital de lucru, până la 48 pentru nevoi mixte sau până la 60 de luni pentru investiții. Proces 100% digital: pentru sume sub 60.000 RON, fără documente fizice.

pentru sume sub 60.000 RON, fără documente fizice. Consultant dedicat: alocat automat pentru credite de peste 60.000 RON.

alocat automat pentru credite de peste 60.000 RON. Program de facturare gratuit: integrat cu ANAF e-Factura, pe toată durata contractului.

Indiferent de opțiune, regula de bază rămâne aceeași: nu te împrumuta pentru cheltuieli curente, ci pentru investiții care îți aduc un câștig concret.

Cum decizi dacă o investiție merită făcută

Înainte de a cheltui bani, proprii sau împrumutați, pe o investiție, pune-ți trei întrebări simple:

Îmi aduce clienți noi sau îmi permite să servesc mai bine clienții existenți? Dacă răspunsul e nu la ambele, probabil nu e o prioritate.

În cât timp se amortizează? Un echipament care se plătește singur în 6–12 luni e o investiție bună. Unul care se amortizează în 5 ani merită gândit mai atent.

Ce se întâmplă dacă nu fac investiția? Dacă răspunsul e „nimic, continui ca până acum", poate nu e momentul. Dacă răspunsul e „pierd un contract" sau „rămân în urmă față de concurență", calculul se schimbă.

Greșeli frecvente când încerci să crești prea repede

Creșterea nu e un scop în sine. Câteva greșeli pe care mulți freelanceri și titulari de PFA le fac atunci când accelerează:

Subcontractezi fără marjă. Dacă externalizezi o parte din muncă, asigură-te că prețul pe care îl încasezi de la client acoperă costul subcontractorului și îți lasă un profit rezonabil.

Dacă externalizezi o parte din muncă, asigură-te că prețul pe care îl încasezi de la client acoperă costul subcontractorului și îți lasă un profit rezonabil. Investești în imagine înainte de substanță. Un site scump și cărți de vizită premium nu aduc clienți dacă serviciul nu e la nivelul promisiunii.

Un site scump și cărți de vizită premium nu aduc clienți dacă serviciul nu e la nivelul promisiunii. Ignori cash-flow-ul pe termen scurt. O investiție bună pe termen lung poate să-ți creeze o gaură de lichidități pe termen scurt. Planifică și tranziția, nu doar destinația.

Trecerea de la „merg bine" la „merg mai bine" nu se întâmplă de la sine. Presupune decizii calculate, o înțelegere clară a resurselor disponibile și, uneori, curajul de a investi înainte de a vedea rezultatele. Partea bună: dacă ai trecut de primul an și ai clienți stabili, ai deja baza pe care poți construi.

