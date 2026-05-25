Bolojan ia cu asalt parlamentarele din 2028 și prezidențialele din 2030. PNL se transformă în partid „conservator”, cu viitori șefi și aliați progresiști

Liberalii, sub conducerea lui Ilie Bolojan, lucrează în laboratoarele din Modrogan la organizarea unui congres extraordinar, pentru eliminarea din conducerea partidului a vocilor care contestă linia pe care formațiunea a luat-o sub șefia actualului președinte. Culmea, deși vrea să coopteze, prin fuziune, formațiuni progresiste și vrea să se alieze electoral cu USR, în perspectiva alegerilor parlamentare din 2028 și a celor prezidențiale din 2030, Ilie Bolojan susține că PNL va deveni un partid conservator-liberal. Se pregătește, în această perioadă, blocarea lui Nicușor Dan în încercarea de a găsi o majoritate parlamentară pro-occidentală și, pe de altă parte, o opoziție împotriva „inamicului public nr. 1”, PSD. Fostul președinte PNL Crin Antonescu s-a arătat extrem de revoltat de declarațiile susținute cu ocazia împlinirii a 151 de ani de la înființarea partidului, din care a înțeles că vorbitorii au transmis că PNL a început odată cu actuala conducere.

A început asaltul lui Ilie Bolojan în războiul pentru putere împotriva PSD și împotriva lui Nicușor Dan. Filiala județeană a PNL Vâlcea a adoptat, la finalul săptămânii trecute, o rezoluție în care își arată susținerea față de poziția lui Ilie Bolojan cu privire la participarea PNL într-o formulă de guvernare alături de PSD și propune „mazilirea” vocilor care îi contestă atitudinea lui Bolojan la conducerea partidului.

Conform acestei rezoluții, „Filiala PNL Vâlcea cere organizarea unui congres extraordinar al partidului pentru clarificarea direcțiilor strategice de acțiune ale partidului pe termen scurt și mediu și stabilirea unei noi configurări a conducerii partidului, pe bază de competență și competiție.

Filiala PNL Vâlcea este condusă de Cristian Buican și la ultimele rânduri de alegeri a obținut printre cele mai dezastruoase rezultate electorale pentru Partidul Național Liberal.

Spre exemplu, la alegerile prezidențiale anulate din 24 noiembrie 2024, Nicolae Ciucă, liderul și candidatul PNL pentru Palatul Cotroceni, a obținut în județul Vâlcea locul al cincilea, cu 9,78% din voturi, după Marcel Ciolacu - PSD (26,01%), Călin Georgescu - independent (22,76%), George Simion - AUR (18,49%) și Elena Lasconi - USR (12,34%).

De asemenea, la alegerile parlamentare care au avut loc în data de 1 decembrie 2024, Partidul Național Liberal a obținut, tot la Vâlcea, locul al treilea, cu 13,01% din voturi la Senat și cu 12,56% la Camera Deputaților.

În primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale reluate, din 4 mai 2025, la Vâlcea, pe primul loc s-a situat candidatul AUR, George Simion, cu 44,39%. Candidatul oficial al PNL, PSD și UDMR, Crin Antonescu, a ieșit abia pe locul al doilea, cu 18,96% din voturi, în timp ce președintele actual al României, Nicușor Dan, a obținut abia locul al patrulea, cu 13,64% din voturi.

În cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, din 18 mai 2025, Simion a luat, la Vâlcea, 66,56% din voturi, iar Nicușor Dan doar 33,44%.

Au reapărut atacurile proxy la adresa rivalilor din interiorul partidului

Propunerea Filialei PNL Vâlcea nu face altceva decât să-i ridice lui Ilie Bolojan mingea la fileu, întrucât, prin organizarea unui congres extraordinar, ar urma să fie eliminată din conducerea PNL orice voce care i se opune lui Ilie Bolojan.

Unul dintre acești contestatari ai lui Ilie Bolojan este președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, care, cu ocazia împlinirii a 151 de ani de existență a partidului, a transmis că „«Prin noi înșine» nu înseamnă izolare. Înseamnă să stai la masa Europei ca partener care contribuie, nu ca observator care așteaptă și lasă țara pe mâinile celor pe care îi critică. (…) Și aici intervine întrebarea pe care orice partid trebuie să și-o pună la 151 de ani: Ce înseamnă să fii lider? Brătienii ne-au lăsat un răspuns: un lider nu e cel care strânge puterea în jurul lui. E cel care o distribuie. Nu e cel care reduce la tăcere vocile din jur ca să se audă mai bine. E cel care le amplifică. Adevărata putere nu vine din a domina, ci din a face oamenii din jurul tău mai puternici”.

Planul politic care se „coace”, în aceste zile, în Modrogan devine, astfel, din ce în ce mai limpede. Primul pas este să-l blocheze pe președintele României, Nicușor Dan, de a reuși formarea unui nou guvern majoritar. Apoi, PNL plănuiește să intre în opoziție, pentru a atinge două obiective. Mai întâi, să lase PSD să se erodeze la guvernare și, prin urmare, să aducă voturi PNL din opoziție, de unde poate ataca la baionetă toate măsurile PSD de la guvernare. Apoi, să se pregătească de alegerile parlamentare din 2028 și de cele prezidențiale din 2030, ca partid de opoziție, anti-PSD și anti-Nicușor Dan.

Pentru aceasta, actuala conducere a PNL urmează să reducă la tăcere orice adversar al lui Ilie Bolojan din interiorul partidului. Iar printre contestatarii lui Bolojan se numără Nicoleta Pauliuc, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Cătălin Predoiu și alți câțiva.

Cătălin Predoiu a intrat, în aceste condiții, ca o stranie coincidență, din nou în colimatorul „dezvăluirilor” celor de la Recorder, care, după ce, în decembrie 2025, l-au atacat în calitatea sa de fost ministru al Justiției, la finalul săptămânii trecute au venit cu noi atacuri la adresa lui Predoiu, dar în calitate de ministru al Afacerilor Interne.

Dacă în decembrie 2025 miza Recorder erau numirile la șefia marilor parchete, acum ținta este conducerea Poliției Române și a Ministerului Afacerilor Interne. Noul reportaj a apărut chiar în săptămâna de dinaintea unui posibil anunț al președintelui Nicușor Dan cu privire la o nominalizare a candidatului pentru funcția de prim-ministru.

Conservator, dar și progresist

Ilie Bolojan s-a aflat, la sfârșitul săptămânii trecute, în pelerinaj electoral. Una dintre opriri a fost la Iași, unde, cu maximă ipocrizie, având în vedere faptul că actualul lider PNL este cel mai progresist dintre foștii șefi ai partidului și care colaborează la nivel guvernamental mai mult cu USR, cu ONG-urile #rezist și cu REPER, decât cu PNL, a declarat că „noua linie ideologică a PNL este aceea de partid conservator-liberal”.

„PNL trebuie să se definească mai clar ca un partid conservator-liberal, care nu face compromisuri cu practicile și mentalitățile care au ținut România pe loc. PNL nu va fi niciodată o clonă a USR și nici USR nu trebuie să fie o clonă a PNL, dar nici nu mai trebuie să acceptăm să fim brelocul PSD, ca să fie lucrurile cât se poate de clare. PNL poate să obțină maxim posibil în condițiile date, în 2028”, le-a transmis Bolojan subalternilor din PNL.

Scenariul este, așadar, opoziția până în anul 2028 și pregătirea pentru alegeri, încă de acum. „Jurnalul” a dezvăluit, în mai multe rânduri, planul lui Ilie Bolojan, care se află, acum, în plină desfășurare. Acest plan vizează distanțarea cât ai mare de președintele României, Nicușor Dan, și reinventarea „inamicului public numărul”, PSD. Congresul extraordinar care se pregătește în laboratoarele din Modrogan nu are doar scopul de a elimina din structurile de conducere contestatarii lui Bolojan, ci și transformarea partidului într-unul progresist, în totală contradicție cu dezideratul anunțat chiar de Bolojan, cum că ar trebui să devină un partid conservator-liberal.

Bolojan vrea fuziune cu Forța Dreptei (partidul lui Ludovic Orban), cu partidul REPER (controlat de Dragoș Pîslaru) și cu partidul DREPT (al cărui președinte este fostul europarlamentar USR Vlad Gheorghe, în prezent consilierul personal al lui Ilie Bolojan). Aceștia (Orban, Pîslaru și Gheorghe) ar urma să primească funcții de conducere în PNL, alături de Ciprian Ciucu, un alt exponent progresist, intrat în politică alături de Monica Macovei.

PNL-ul astfel „umflat” cu progresiști va poza în conservator și va face alianță electorală cu USR pentru alegerile locale și parlamentare din 2028, pentru cele europarlamentare din anul 2029 și pentru cele prezidențiale din anul 2030, cu Ilie Bolojan contracandidat al lui Nicușor Dan.

Crin Antonescu: „⁠Unde ați fost, Ciucu și Bolojan, când PNL «lingea clanțe» la Cotroceni? Ați piuit ceva?”

Fostul președinte al PNL Crin Antonescu a avut o ieșire furibundă pe contul său de socializare la adresa actualei conduceri a partidului. Acesta scrie: „La aniversarea a 151 de ani de existență, conducerea Ciucu-Bolojan a actualului PNL a organizat o ședință de auto-flagelare, tocmind drept maestru de ceremonii pe domnul Stelian Tănase. A fost frumos. Dacă propaganda bolojenist-soroșistă i-a reproșat lui Nicușor Dan că a formulat câteva (timide) critici la adresa Europei chiar de ziua ei, de data aceasta hârdăul cu ocări revărsat de dl Tănase a fost primit cu mare mulțumire. De ce? Din talentul multora dintre noi, românii, de a uita sau nega tot ce e istorie, de a nu asuma nimic din cele rele, de a nu recunoaște nimic din cele bune și de a începe mereu de la zero”. „«Revoluții», «reforme», «democrație», «stat de drept», «bună guvernare», «respect pentru români», bla-bla. Toate încep cu fiecare «salvator» care se naște pe plaiurile țării. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a denunțat «greșelile» și chiar «abuzurile» epocii Gheorghiu-Dej, fără să ne spună ce făcea el, mare fruntaș comunist, când se petreceau cele mai cumplite crime din istoria României. Tovarășul/Domnul Ion Iliescu ne-a vorbit despre «întinarea nobilelor idealuri ale socialismului» de către «tiran», fără să precizeze când și cum s-a opus, ca membru CC al PCR. În 2004, Băsescu și Alianța DA au celebrat «prima» victorie a democrației, de parcă Emil Constantinescu și guvernele CDR-PD (cu Băsescu membru plin) nu existaseră. Etc., etc. Acum, cu Bolojan în frunte, un PNL mizer până mai ieri, nou-născut în momentul de față (deși exact cu aceiași oameni), să te ții «modernizare» și «reforme»”, a continuat fostul lider liberal.

Antonescu susține că „nu contează că acest PNL a existat, a guvernat, a modernizat și reformat câte ceva și înainte de iluminarea bolojenistă (chiar și cu dl Bolojan în rândurile sale). Nu contează că a fost, în CDR, co-autor al primelor mari reforme în România post-comunistă și al orientării decisive spre Vest. Nu contează că un guvern PNL (Tăriceanu) a luat măsuri fundamental liberale și reformatoare (vezi doar cota unică de impozitare) și a încheiat cu succes aderarea României la UE. Nu contează că un PNL singur (nu «breloc») a fost capabil să mă susțină, în 2009, împotriva a doi coloși electorali (Băsescu/servicii/DNA/PD, de o parte, un enorm PSD de alta) și am obținut, totuși, 20% la prezidențiale. Fără securiști, fără propagandă, împotriva lor. (A propos, Ciucu și Bolojan, când obțineți vreunul două milioane de voturi, cu securiști, cu propagandă, anunțați-mă!). Nu contează că PNL a făcut o alianță la paritate (nu «breloc») cu PSD, obținând cea mai mare victorie electorală și dând (tot la paritate) un guvern Ponta care a fost un guvern BUN (vezi doar TVA, Cod fiscal, investiții, drepturi financiare restituite multor români). Nu contează că atunci când comportamentul conducerii PSD (Ponta-Ghiță) a devenit inacceptabil, am avut curajul să conving PNL să ieșim de la guvernare, să îmi asum personal eșecul unui mare proiect și să las un PNL capabil să fuzioneze prin absorbție cu o forță ca PDL și apoi să câștige alegerile prezidențiale din 2014. Nu contează nimic. Istoria PNL e făcută de propaganda zilei. Totul începe azi, iar «mizeria» asta de PNL va deveni (după ce va fi curățată de către Ciucu) demnă de măreția lui Bolojan și va face «modernizare» și «reformă» în România. Doar două întrebări, dacă permiteți, după frumoasa festivitate: ⁠Unde ați fost, Ciucu și Bolojan, când PNL «lingea clanțe» la Cotroceni? Când ați spus ceva, oricât de puțin, oricât de slab? Când ați piuit ceva? 2. ⁠Dacă PNL a fost«breloc» până la această «revoluție», adică aproape un an, în timp ce erai prim-ministru (având și Finanțe, Interne, Fonduri Europene, ca să nu mai pun Externe, Apărare și pe dna Gheorghiu), cum de nu te retragi din politică, Ilie Bolojan? Să înțeleg că rămâneai să conduci «brelocul» dacă nu te dădeau pesediștii și Parlamentul afară? Sigur că sunt doar întrebări retorice. Ciucu, Bolojan și foștii «lingători de clanțe», transformați brusc în «reformatori» și aprinzători de «lumini», merg înainte. Și-au recâștigat «demnitatea» și «sufletul». Înțeleg că voi, foștii mei colegi, nu-i puteați pune aceste întrebări lui Bolojan. Dar măcar un «sictir» sănătos putea să-i adreseze cineva conului Stelică. Poate data viitoare”.

