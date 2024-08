Efectele secetei. Alimentele care se vor scumpi în toamna 2024

Un fermier din Prahova a plantat porumb pe o suprafață de 80 de hectare. Toată cultura a fost distrusă de arșiță, iar acum își caculează pierderile.

„Nu are practic nicio boab,ă și așa este tot lanul... 90% din plante nu au nici macăr acest știulete mic...”, spune Adrian Mocanu, fermier din Prahova.

Pierderile sunt majore, spun fermierii.

„La floarea-soarului probabil voi pierde 1.000 de lei pe hectar, iar la porumb 4.000, 4.500 lei pe hectar, întrucât producția de porumb va fi zero. Sunt pe aceste câmpuri de 40 de ani, dar un an ca acesta nu am pomenit”, a mai declarat Adrian Mocanu.

Seceta severă a cuprins suprafețe extinse din Moldova, Doborogea, Muntenia, sudul Banatului și Olteniei.

Ce alimente se vor scumpi din toamnă

Peste 2 milioane de hectare de porumb și de floarea-soarelui au fost afectate de secetă, iar producțiile vor fi mult mai mici. Estimările sunt că la porumb producția va fi cu 30% mai mică față de cea de anul trecut, iar la floarea-soarelui cantitatea recoltată va fi cu 25% mai mică.

O producţie mai slabă înseamnă preţuri mai mari. Tona de floarea soarelui se vinde cu 12% mai scump decât anul trecut, iar specialiștii se așteaptă ca scumpirile să se vadă la prețurile de la raft ale alimentelor

„La floarea soarelui situația e mai tensionată și e posibil să vedem anumite scumpiri.

Maxim 10% ar trebui să crească cotația uleiului la raft, în condițiile în care corelațiile de preț între materia primă și produsul final nu sunt întotdeauna perfecte și atâta timp cât piața nu îți absoarbe o creștere de preț de genul ăsta va trebui să fie suportată de către conturile procesatorului”, explică Gabriel Razi, specialist piață agricolă.

Și carnea de păsare ar urma să se scumpească, spun specialiștii.

„Majoritatea alimentelor sunt pasibile de scumpiri în această toamnă. În principal la sortimentele de carne, de la pasăre până la porc. Seceta nu e doar la noi, și de unde se importă carnea de porc și acolo sunt costuri mai mari”, spune Valeriu Tabără, președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice.

Producătorii de pui au anunțat că, din cauza furajelor scumpe, vor fi nevoiți să crească prețul cărnii. Scumpirea va fi de cel puțin 5% la raft, din toamnă, potrivit Antena3 CNN.