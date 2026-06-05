Escrocheriile cu clonare vocală AI explodează: infractorii îți pot imita perfect vocea celor dragi. Cum te protejezi de noua fraudă care face victime în întreaga lume

Cum funcționează fraudele cu voce generată de inteligență artificială

O simplă convorbire telefonică te poate costa mii de euro. Experții avertizează că vocile generate de inteligența artificială au devenit atât de convingătoare încât majoritatea oamenilor nu le mai pot deosebi de cele reale. Escrocii folosesc acum tehnologia pentru a se da drept membri ai familiei aflați în pericol și pentru a obține bani de la victimele lor, potrivit CNN.

Tehnologia inteligenței artificiale transformă rapid modul în care funcționează fraudele online și telefonice. Una dintre cele mai periculoase tendințe din ultimii ani este reprezentată de escrocheriile bazate pe clonarea vocală, o metodă prin care infractorii recreează vocea unei persoane reale și o folosesc pentru a manipula emoțional victimele.

O mamă din California susține că a pierdut recent mii de dolari după ce a primit un apel telefonic care părea să vină de la fiica sa. Vocea de la celălalt capăt al firului suna autentic și părea să aparțină tinerei aflate într-o situație gravă. Ulterior, femeia a ajuns la concluzia că a fost victima unei fraude realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Cazul ei este doar unul dintre multele exemple care arată cât de sofisticate au devenit aceste înșelătorii.

Aproape 900 de milioane de dolari pierduți în escrocherii bazate pe AI

Potrivit datelor publicate de Federal Bureau of Investigation (FBI), americanii au pierdut anul trecut peste 893 de milioane de dolari în fraude asociate inteligenței artificiale. Printre acestea se numără atacurile bazate pe clonarea vocii, emailurile de tip phishing generate automat, escrocheriile romantice și alte scheme complexe care folosesc AI pentru a păcăli victimele.

Instituții financiare importante, precum Starling Bank și Commonwealth Bank, au avertizat deja clienții cu privire la pericolul reprezentat de clonarea vocală.

Experții spun că tehnologia a evoluat atât de mult încât diferențele dintre o voce reală și una generată artificial au devenit aproape imposibil de identificat pentru publicul larg.

„Pentru omul obișnuit, nu este deloc corect să ne așteptăm să poată identifica astfel de lucruri”, a declarat Henry Ajder, specialist în conținut generat de inteligență artificială și consultant pentru guverne și companii. „Și eu întâmpin dificultăți în a le recunoaște. Majoritatea oamenilor la fel.”

Cum funcționează escrocheriile cu clonare vocală

Pentru a crea o copie convingătoare a unei voci, escrocii au nevoie de doar câteva secunde de înregistrare audio. Aceste fragmente pot fi obținute din videoclipuri publicate pe rețelele sociale, podcasturi, mesaje vocale sau chiar din apeluri telefonice înregistrate fără știrea victimei.

Odată ce au materialul necesar, infractorii folosesc programe bazate pe inteligență artificială pentru a genera o replică digitală aproape perfectă a vocii.

Rețelele sociale oferă și o sursă valoroasă de informații despre familie, prieteni și relațiile apropiate ale unei persoane. Astfel, atacatorii pot construi scenarii credibile și extrem de emoționante.

În cele mai multe cazuri, victima primește un apel în care presupusul membru al familiei pare să se afle într-o situație critică. Poate fi vorba despre o răpire, un accident, o arestare sau orice alt eveniment menit să provoace panică.

La scurt timp după aceea, escrocii cer bani și insistă că transferul trebuie făcut imediat.

Gary Schildhorn, avocat din Philadelphia, a fost și el ținta unei astfel de fraude în care infractorii au folosit o clonă AI a vocii fiului său.

„Nu a existat timp să gândesc”, a declarat acesta. „Totul se reducea la ideea: «Trebuie să reacționez ca să-mi ajut fiul. Este în pericol.»”

Atacurile devin tot mai sofisticate

Dacă în trecut escrocii foloseau doar mesaje audio preînregistrate, acum tehnologia permite conversații în timp real.

Unele grupări utilizează sisteme de tip text-to-speech, în timp ce altele recurg la ceea ce specialiștii numesc „voice skinning” – o tehnică prin care vocea unui infractor este modificată instantaneu pentru a semăna cu cea a persoanei imitate.

Rezultatul este o conversație aparent naturală, în care victima poate pune întrebări și poate primi răspunsuri pe loc.

Pentru mulți oameni, acest nivel de realism face aproape imposibilă identificarea fraudei.

Nici numărul afișat pe telefon nu mai este o garanție

O altă metodă utilizată frecvent de infractori este falsificarea identității apelantului, cunoscută sub denumirea de „caller ID spoofing”.

Prin această tehnică, escrocii pot face ca apelul să pară că vine de la un număr cunoscut, inclusiv cel al unui membru al familiei sau al unei instituții.

Cu alte cuvinte, chiar dacă pe ecran apare numărul mamei, al fiului sau al unui prieten apropiat, nu există garanția că persoana respectivă este cea care sună.

Cum poți identifica o posibilă fraudă

Specialiștii avertizează că semnele clasice care trădau cândva vocile generate artificial – pauzele ciudate, tonul robotic sau fluctuațiile nenaturale – sunt din ce în ce mai rare.

Din acest motiv, experții recomandă să nu te concentrezi pe autenticitatea vocii, ci pe comportamentul apelului.

Profesorul Hany Farid de la University of California, Berkeley și director științific al GetReal Security spune că există câteva semnale de alarmă care apar frecvent în aceste fraude.

Printre ele se numără presiunea de a lua o decizie imediată, solicitările urgente de bani, încercarea de a păstra secretă situația și metodele neobișnuite de transfer al fondurilor.

Verificarea prin alte canale poate preveni pierderi uriașe

Atunci când primesc un astfel de apel, oamenii sunt sfătuiți să contacteze persoana respectivă prin alte mijloace.

Un mesaj text, un apel către un alt număr de telefon sau contactarea unei persoane apropiate care îi cunoaște locația pot clarifica rapid situația.

Deborah Del Mastro, mama din California care a fost vizată recent de escroci, a declarat pentru presa locală că și-a sunat fiica abia după ce trimisese deja banii solicitați. Tânăra i-a răspuns imediat și se afla, de fapt, la serviciu, în deplină siguranță.

Henry Ajder consideră că este mai bine să verifici de zece ori decât să riști să devii victimă.

„În cele din urmă, dacă bănuiești că ceva nu este în regulă, este mult mai bine ca mama, fratele sau prietenul tău să râdă de tine pentru că ai crezut că sunt un robot decât să ajungi să alergi spre un bancomat.”

Un cuvânt secret poate face diferența

Specialiștii recomandă familiilor și colegilor să stabilească din timp un cuvânt sau o expresie secretă care să poată fi folosită în situații de urgență.

Aceasta trebuie să fie cunoscută doar de un grup restrâns de persoane și să nu poată fi descoperită online.

Într-o epocă în care inteligența artificială poate reproduce aproape perfect vocea unei persoane, o astfel de măsură simplă poate deveni una dintre cele mai eficiente metode de protecție.