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Judecătoarea Ionela Tudor, devenită celebră pentru propoziţia "m-a sunat Lia", se reîntoarce în magistratură

de Redacția Jurnalul    |    17 Iul 2026   •   16:00
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Judecătoarea Ionela Tudor, devenită celebră pentru propoziţia &quot;m-a sunat Lia&quot;, se reîntoarce în magistratură
Ionela Tudor a activat la Curtea de Apel Bucureşti, unde a fost vicepreşedinte al acestei instanţe şi şefă a Secţiei a X-a contencios administrativ.

Fosta vicepreședintă a Curții de Apel București, Ionela Tudor a devenit celebră în urma unei conferințe de presă. Atunci a fost surprinsă spunând că a sunat-o Lia Savonea, șefa instanței supreme, chiar în timpul unei reacții după o investigație Recorder.

Ea a ieşit la pensie pe 15 februarie, prin decret semnat de preşedintele Nicuşor Dan, însă după cinci luni a solicitat CSM să se reîntoarcă în magistratură, cerere care i-a fost admisă.

Conform Legii 303/2022, judecătorii care se reîntorc în magistratură primesc în plus la indemnizaţie 15% din pensia de serviciu.

Printre procesele pe care Ionela Tudor le-a soluţionat de-a lungul timpului se află şi un dosar în care a suspendat analiza tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă, reclamat pentru plagiat, motivând "nevoia de stabilitate în conducerea executivă a statului".

Pe 11 decembrie 2025, conducerea Curţii de Apel Bucureşti, formată din preşedinta Liana Arsenie şi vicepreşedinţii Ionela Tudor şi Domnica Adomniţei, a organizat o conferinţă de presă pe tema dezvăluirilor din reportajul Recorder. În timp ce Liana Arsenie încerca să răspundă la o întrebare, vicepreşedinta Ionela Tudor s-a uitat în telefonul mobil, după care s-a aplecat spre Liana Arsenie şi i-a şoptit: "M-a sunat... M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc" şi a părăsit prezidiul de unde se făceau declaraţiile de presă. A revenit după scurt timp şi i-a arătat lui Arsenie ecranul telefonului, citindu-i ce scria acolo: "Este exclus ca... este exclus ca Predoiu să fi intervenit. Nu a sugerat". AGERPRES

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