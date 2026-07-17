Jumătate de Italia îl vrea liber, cealaltă jumătate spune că a ucis: Grațiere pentru bijutierul care a ucis doi tâlhari. Președintele Mattarella intervine și limitează puterile ministrului Justiției

Întâlnirea vine în plină efervescență politică, după ce Curtea de Casație a confirmat definitiv condamnarea la 14 ani și 9 luni de închisoare pentru Mario Roggero, bijutierul de 72 de ani din provincia Cuneo care, în 2021, a împușcat mortal doi tâlhari aflați în fugă după jefuirea magazinului său.

Ce s-a întâmplat de fapt în 2021

Totul a pornit pe 28 aprilie 2021, când magazinul de bijuterii al lui Roggero a fost atacat de trei indivizi înarmați. După ce hoții au ieșit din local și au încercat să fugă, bijutierul i-a urmărit afară și a tras mai multe focuri cu o armă deținută legal. Doi dintre atacatori, Giuseppe Mazzarino și Andrea Spinelli, au murit pe loc, iar al treilea, Alessandro Modica, a fost rănit.

Cazul a divizat opinia publică italiană între cei care au văzut în gestul bijutierului un act de legitimă apărare disperată și cei care au considerat că reacția sa a depășit limitele legii.

Trei instanțe, aceeași concluzie: legitima apărare nu se aplică

Parcursul judiciar a fost lung și contestat. În decembrie 2023, Curtea cu Jurați din Asti l-a condamnat pe Roggero la 17 ani de închisoare pentru omor voluntar și tentativă de omor, respingând argumentul legitimei apărări. În apel, în decembrie 2025, pedeapsa a fost redusă la 14 ani și 9 luni, dar vinovăția a fost menținută. În motivarea publicată în 2026, judecătorii au explicat că, în momentul împușcăturilor, tâlharii deja părăsiseră magazinul și încercau să fugă cu mașina — prin urmare nu mai exista un pericol actual și iminent, condiție esențială cerută de legea penală italiană pentru a invoca legitima apărare, potrivit RAI News.

Curtea de Casație a confirmat definitiv această interpretare, închizând orice cale de atac ordinară și transformând sentința într-un adevărat catalizator politic național.

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Ultimul mesaj al bijutierului înainte de a intra în închisoare

Cu câteva ore înainte de a se preda autorităților, Roggero a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale. „S-a terminat”, a spus el, adăugând că judecătorii i-au dat, practic, o condamnare pe viață, având în vedere vârsta sa înaintată. Bijutierul și-a petrecut ultimele momente de libertate alături de familie și a lansat un apel către susținătorii săi: „Va trebui să vă transmit ștafeta, pentru a duce mai departe o lege care să fie cu adevărat împotriva nedreptăților și a criminalității tot mai răspândite. Voi veți fi vocea mea.”

Fratele său, Dante Roggero, a confirmat că bijutierul se va preda de bunăvoie autorităților imediat ce cererea oficială de încarcerare va deveni executorie.

Clasa politică cere grațiere, dar Quirinalul pune punctul pe i

Vestea condamnării definitive a declanșat o mobilizare politică fără precedent. Ministrul de Interne și vicepremierul Matteo Salvini a cerut public grațierea, descriindu-l pe Roggero drept „un tată, un bunic, un soț și un muncitor toată viața” care a reacționat la o tâlhărie în propriul magazin, în prezența soției și a fiicei sale.

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a mers mai departe, criticând dur jurisprudența actuală și cerând ca bijutierului să i se ofere „orice șansă posibilă de a se întoarce acasă”. Vicepremierul și ministrul de Externe, Antonio Tajani, a susținut și el cererea de grațiere, recunoscând că Roggero „a greșit”, dar considerând că merită iertarea societății, întrucât a acționat pentru a-și apăra familia.

Președintele regiunii Piemonte, Alberto Cirio, a depus o moțiune oficială în Consiliul Regional în sprijinul grațierii, în timp ce liderii de grup din coaliția de centru-dreapta — Frații Italiei, Liga, Forza Italia și alte formațiuni aliate — au demarat o campanie de strângere de semnături în Parlament pentru a solicita oficial Ministerului Justiției acordarea grațierii.

Chiar ministrul Justiției, Carlo Nordio, a deschis o procedură preliminară în vederea evaluării unei posibile grațieri.

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De ce a intervenit președintele Mattarella

Aici intervine însă tensiunea instituțională. Potrivit unui comunicat al Quirinalului, Mattarella nu a exprimat nicio poziție asupra fondului cazului — subliniind că orice discuție pe marginea faptelor este „absolut prematură” atâta vreme cât motivările Curții de Casație nu sunt încă publice. Președintele a insistat, în schimb, asupra unei chestiuni de principiu: grațierea este o prerogativă exclusivă a șefului statului, prevăzută de Constituție, iar deschiderea unei instrucții de către minister nu poate anticipa sau substitui această decizie.

În cadrul întrevederii, Mattarella i-ar fi amintit lui Nordio avertismentul istoric al fostului președinte Luigi Einaudi, potrivit căruia șeful statului are datoria de a evita precedente care ar putea, în timp, eroda prerogativele conferite de Constituție instituției prezidențiale.

Camera Forensă pentru Constituție a reacționat dur la mobilizarea politică, denunțând un nivel „îngrijorător” de analfabetism constituțional și avertizând asupra pericolului de a legitima forme primitive de „justiție privată” atunci când acestea sunt susținute chiar de instituțiile statului.

Ce urmează

Avocații lui Roggero au sugerat deja că dosarul ar putea ajunge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, deschizând o nouă etapă juridică internațională. Între timp, decizia finală privind grațierea rămâne, conform Constituției italiene, exclusiv la latitudinea președintelui Sergio Mattarella — indiferent de presiunea politică venită din partea guvernului și a coaliției de centru-dreapta.