Analiza taxei pe carbon: Cât vom plăti în plus la pompă, facturi și supermarket

Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI), condusă de Dumitru Chisăliță, impactul nu se va vedea doar la pompă, ci și în facturile la gaze naturale și în prețul alimentelor, materialelor de construcții sau serviciilor de transport.

România se numără printre cele zece state membre ale Uniunii Europene care au cerut Bruxelles-ului reanalizarea aplicării noii taxe pe carbon pentru carburanți. Solicitarea vizează însă doar sectorul transporturilor, nu și taxarea combustibililor utilizați pentru încălzirea locuințelor.

Ce este taxa pe carbon

Noua taxă face parte din sistemul european ETS2, care urmărește reducerea emisiilor de dioxid de carbon prin taxarea combustibililor fosili utilizați în sectoare care până acum nu erau incluse în schema europeană de comercializare a certificatelor de emisii.

Din 2028, taxa ar urma să se aplice pentru:

carburanții utilizați în transportul rutier (benzină, motorină, GPL);

gazele naturale și alți combustibili folosiți pentru încălzirea locuințelor și clădirilor comerciale;

unele industrii mici care nu sunt incluse în actualul sistem ETS1.

Cât s-ar scumpi benzina și motorina

Potrivit calculelor AEI, realizate la un curs de schimb de 5,24 lei pentru un euro, noua taxă ar adăuga:

1,12 lei pe litru la benzină (cu TVA);

1,30 lei pe litru la motorină (cu TVA).

Raportat la prețurile actuale folosite în analiză, benzina ar ajunge de la 8,65 lei/litru la aproximativ 9,77 lei/litru, în timp ce motorina ar urca de la 9,43 lei/litru la circa 10,73 lei/litru. Creșterea ar însemna aproximativ 13% pentru benzină și 14% pentru motorină.

Cât ar plăti în plus un șofer

Pentru un autoturism precum Dacia Logan, care parcurge aproximativ 15.000 de kilometri pe an, AEI estimează că noua taxă ar însemna o cheltuială suplimentară de aproximativ 840 de lei anual.

În aceste condiții, costul total anual cu combustibilul ar putea ajunge la aproximativ 12.650 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 7% față de nivelul actual.

Efectele nu se vor opri la pompă

Specialiștii avertizează că scumpirea carburanților se va transmite în lanț către numeroase produse și servicii.

Estimarea AEI privind noua taxă de carbon în transport arată o posibilă creștere viitoare a costurilor unei gospodării cu până la 5% .

Produse sau servicii Creștere estimativă din carburant Alimente obișnuite 2–7% Bunuri industriale și electrocasnice 1–5% Materiale de construcții 5–15% Produse agricole dependente de motorină 5–20% Curierat și livrări 1–3% Taxi și transport la comandă 2–4% Transport rutier de marfă 4–6%

Sursa AEI

Facturile la gaze ar putea crește cu peste 20%

Analiza atrage atenția că România solicită deocamdată reconsiderarea taxei doar pentru carburanți, nu și pentru combustibilii utilizați la încălzirea locuințelor.

Dacă taxa ar intra în vigoare și pentru gazele naturale, impactul estimat ar fi semnificativ:

apartament cu două camere: aproximativ 840 de lei în plus pe an, ceea ce ar însemna o majorare de circa 21% a costurilor cu gazele;

apartament cu patru camere: aproximativ 1.280 de lei în plus pe an;

casă de aproximativ 120 mp: aproximativ 2.520 de lei în plus anual, ceea ce ar ridica costurile totale la aproape 12.900 de lei pe an.

Pe lângă populație, noua taxă ar urma să fie suportată și de numeroase activități economice care folosesc combustibili fosili, inclusiv:

mici unități industriale;

agricultură;

silvicultură;

pescuit.

AEI estimează că, dacă toate aceste costuri vor fi transferate către consumatori, cheltuielile populației ar putea crește cu aproximativ 10%.

Dumitru Chisăliță: România trebuie să negocieze ferm

Președintele Asociației Energia Inteligentă consideră că România trebuie să aibă o poziție fermă în negocierile europene, astfel încât să evite o nouă rundă de scumpiri la energie.

„România trebuie să aibă o poziție fermă, legitimă și negociabilă la nivel european, fără să pară nici obedientă, nici obstrucționistă, dar care să prevină o nouă creștere a prețurilor la energie”, susține Dumitru Chisăliță.

Ce este ETS2 și de ce Uniunea Europeană introduce această taxă

Noua taxă pe carbon face parte din sistemul european ETS2 (Emissions Trading System 2), un mecanism prin care Uniunea Europeană încearcă să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să atingă obiectivul neutralității climatice până în 2050.

Spre deosebire de actualul sistem ETS, care se aplică marilor centrale electrice și industriilor mari, ETS2 va viza sectoarele care generează o parte importantă din emisiile de carbon, dar care până acum nu au fost incluse în schema europeană de taxare.

Este vorba în principal despre:

carburanții utilizați în transportul rutier (benzină, motorină și GPL);

combustibilii folosiți pentru încălzirea locuințelor și a clădirilor comerciale;

unele întreprinderi mici care utilizează combustibili fosili.

Practic, furnizorii de carburanți și gaze naturale vor trebui să cumpere certificate pentru emisiile de dioxid de carbon generate de produsele pe care le comercializează. Costul acestor certificate va fi inclus în prețul final plătit de consumatori.

Scopul declarat al Comisiei Europene este încurajarea investițiilor în soluții mai puțin poluante, precum mașinile electrice, transportul public, izolarea termică a locuințelor sau sistemele moderne de încălzire.

Criticii măsurii avertizează însă că impactul va fi resimțit în special de populația cu venituri mici și medii, deoarece transportul și încălzirea locuințelor reprezintă cheltuieli esențiale, greu de redus într-un timp scurt.

Pentru a limita efectele sociale ale noii taxe, Uniunea Europeană a creat și Fondul Social pentru Climă, din care statele membre vor putea finanța programe de sprijin pentru gospodăriile vulnerabile, investiții în eficiență energetică și măsuri de reducere a consumului de combustibili fosili.

În prezent, România, alături de alte nouă state membre, solicită reanalizarea modului în care ETS2 va fi aplicat în sectorul transporturilor, argumentând că introducerea taxei într-o perioadă cu prețuri ridicate la energie și carburanți ar putea afecta puternic populația și competitivitatea economiei.

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