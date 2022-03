Facturile și scumpirea carburanților bagă autocarele în faliment

Sunt deja afectate de facturile uriașe, dar și de scumpirea motorinei, atât transportatorii care operează cursele regulate din toată țara, cât și cei care fac turism. Prețurile călătoriilor deja nu mai generează profit. Ajutorul de stat este imposibil de acordat, din cauza mecanismelor UE care ar sancționa România, dacă s-ar aplica această soluție.

Transporturile reprezintă un domeniu strategic pentru orice țară, iar falimentele în lanț în acest sector de activitate ar afecta România nu doar din punct de vedere economic, ci și social. Lipsa transportului public de persoane duce și la evaziune fiscală, prin apariția și amplificarea fenomenului „pirateriei”, dar și la creșterea infracționalității. Varianta „ia-mă nene”, încă prezentă în țara noastră, a făcut multe victime, din 1990 până astăzi. Cele mai cunoscute cazuri au fost la Caracal, iar despre cele două fete dispărute în anul 2019, Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu, nici astăzi nu se știe dacă au fost răpite pentru trafic de persoane sau au fost ucise. Acestea sunt consecințele cele mai grave ale sărăciei și ale lipsei transportului public autorizat. Iar acum suntem în pericol de a nu mai avea deloc microbuze și autocare, dacă firmele de transport dau faliment.

Transportatorii cer subvenții

Una dintre măsurile care s-ar putea aplica imediat, pentru a nu se ajunge la haos, este subvenționarea transportului rutier de persoane, explică reprezentanții firmelor din acest sector de activitate. „Au venit facturi uriașe, iar prețul carburantului crește de la o zi la alta. Statul trebuie să găsească o soluție pentru transportatorii rutieri, mai ales după ce am fost aduși la sapă de lemn în cei doi ani de pandemie. Noi am tras semnale de alarmă permanent, am arătat mereu în ce situație sunt transportatorii, am cerut ajutor, dar suntem singurii care nu am primit niciun fel de sprijin. Măcar acum, dacă nu se poate acorda ajutor de stat, conform prevederilor UE, măcar ar trebui să se găsească o soluție pentru acordarea de subvenții. Așa cum beneficiază operatorii de transport feroviar de subvenții, se poate acorda și transportatorilor rutieri de persoane, ca să nu ajungem la haos în România”, a explicat, pentru Jurnalul, Vasile Ștefănescu, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR).

Crește și valoarea polițelor RCA

Ca și cum nu era suficient că au crescut foarte mult cheltuielile firmelor cu plata facturilor și a carburantului, transportatorii mai au și problema creșterii tarifelor RCA, pentru care, de asemenea, s-a cerut intervenția de urgență a Guvernului. Deși Executivul a reacționat imediat la cererea transportatorilor de a îngheţa pe 6 luni tarifele, conform legislației în vigoare, vicepreşedintele ASF a transmis Ministerului Finanţelor o listă de preţuri cu 36% mai mare decât tariful de referinţă, în vederea plafonării. „Cristian Roşu, vicepreşedintele ASF, este direct responsabil de dezastrul din piaţa de asigurări din ultimii ani. A recunoscut oficial, pe 22 februarie 2022, în faţa Comisiei parlamentare, faptul că a comunicat Ministerului Finanţelor lista cu tarifele RCA, în vederea plafonării, dar cifrele transmise în acea listă nu erau cele de referinţă, ci mai mari cu 36%. Cadoul făcut de Cristian Roşu pieţei de asigurări este estimat în cuantum de peste un miliard de lei, doar în cele 6 luni în care s-ar aplica acea plafonare”, mai spune preşedinte COTAR. Transportatorii au somat Ministerului Finanţelor să nu aprobe lista de preţuri cu 36% mai mari, comunicată de ASF.

Subvenționarea transporturilor rutiere pare singura soluție pentru a se evita falimentul firmelor din acest domeniu, dar și haosul care ar urma.