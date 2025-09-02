Farmaciile mici, în pragul falimentului din cauza măsurilor fiscale

Potrivit asociației, această măsură fiscală, parte din pachetul doi de măsuri fiscale guvernamentale, va afecta în mod disproporționat aceste farmacii, punând în pericol tratamentele vitale pentru milioane de pacienți.

Siuația disperată a farmaciilor comunitare

Farmaciile comunitare sunt supuse unor reguli stricte de plafonare a prețurilor și marjelor comerciale, stabilite de stat și necorelate cu creșterea inflației sau a costurilor de operare, spun reprezentanții AFFR.

Efectul este devastator: unele medicamente scumpe sunt vândute cu un adaos comercial de sub 1%, ceea ce înseamnă că acestea vor fi vândute în pierdere.

„Această decizie va afecta în mod special pacienții din zonele rurale și defavorizate, unde farmacii mici reprezintă adesea singura lor sursă de tratamente esențiale”, avertizează AFFR, citată de Agerpres.

Asociația reclamă că impozitul minim de 1% pe cifra de afaceri, aplicat companiilor cu venituri de peste 50 de milioane de euro, a afectat disproporționat firmele farmaceutice cu profituri mici și costuri crescute.

„Solicităm eliminarea completă a acestui impozit în sectorul farmaceutic sau acordarea unei excepții fiscale care să țină cont de specificul reglementat și de interesul public al acestei activități”, afirmă AFFR.

Asociația îndeamnă autoritățile să se concentreze pe reducerea responsabilă a cheltuielilor publice, într-un efort echitabil de redresare fiscală, pentru a nu periclita accesul populației la servicii medicale și medicamente vitale.