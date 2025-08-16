Inflația a rămas ridicată în luna iulie 2025: Prețurile de consum continuă să crească

Rata inflației acumulată de la începutul anului a ajuns la 5,8%, iar comparativ cu aceeași lună a anului trecut, inflația anuală a atins 7,8%.

Pe termen mai lung, media anuală a modificării prețurilor de consum (calculată pentru perioada august 2024 - iulie 2025 față de august 2023 - iulie 2024) este de 5,3%.

La nivelul Uniunii Europene, inflația este măsurată prin indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC). Potrivit acestui indicator, prețurile din România au crescut cu 1,35% în iulie față de luna iunie.

Rata anuală a inflației, calculată pe baza IAPC, se situează la 6,6%, în timp ce rata medie anuală (august 2024 - iulie 2025 comparativ cu perioada anterioară) este de 5,4%.

(sursa: Mediafax)