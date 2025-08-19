Vidraru, golit după șase decenii: adevărul din spatele zvonurilor cu aur ascuns și sate dispărute

În ultimele zile, rețelele sociale au fost inundate de speculații și teorii conspiraționiste legate de golirea Lacului Vidraru. Unele voci susțin că francezii ar căuta aur pe fundul apei, altele vorbesc despre sate dispărute sau ruine misterioase. Realitatea este însă mult mai simplă și, în același timp, mult mai importantă, potrivit Stiri pe surse.

„Zilele acestea circulă tot felul de povești: că francezii ar fi secat lacul ca să scoată aur, că ar exista sate pe fundul apei. Nimic mai fals. Adevărul este simplu: lacul Vidraru este golit controlat pentru prima dată după aproape 60 de ani, pentru lucrări de întreținere și modernizare care îi vor asigura funcționarea pentru încă 40 de ani”, a transmis pe Facebook ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Oficialul subliniază că lucrările sunt legale, avizate și absolut necesare pentru siguranța barajului, o construcție monumentală realizată în anii ’60. Contractul de retehnologizare are o valoare de peste 188 de milioane de euro, iar golirea a început la 1 august 2025, urmând să se încheie în primăvara anului viitor. Lacul va fi reumplut complet în toamna lui 2026.

„Aurul pe care îl scoatem noi de aici nu se măsoară deci în kilograme, ci în siguranță, independență energetică și mândria de a păstra vie o lucrare monumentală ridicată prin efortul și priceperea românilor”, a mai precizat ministrul.

Imaginile cu ziduri și structuri apărute odată cu retragerea apei au alimentat speculațiile, însă acestea nu sunt ruine misterioase, ci construcții tehnice utilizate la ridicarea barajului acum mai bine de jumătate de secol.

„Contractul de retehnologizare are o valoare de peste 188 milioane de euro. Golirea controlată a început la 1 august 2025 și se va încheia în primăvara anului viitor. Capacitatea normală a lacului de acumulare va fi reîntregită în toamna anului viitor.

Zidurile aparute acum nu sunt “ruine misterioase”, ci vechile locuinte si constructii tehnice folosite la ridicarea barajului cu zeci de ani in urma.

Citește pe Antena3.ro Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei

Asadar, Vidraru nu ascunde aur, ci munca uriașă a inginerilor și muncitorilor români care, în anii ’60, au ridicat una dintre cele mai mari și mai trainice construcții hidrotehnice din Europa! Această lucrare nu e o comoară pentru străini, ci o moștenire a noastră, a României, si o parte vitală din sistemul energetic național”, explică ministrul Energiei.

Vidraru rămâne așadar nu o comoară ascunsă pentru străini, ci o moștenire națională și o piesă vitală a sistemului energetic românesc. „Să lăsăm poveștile cu mistere și conspirații pentru cărți și filme. Realitatea este că Vidraru stă drept și va continua să servească România, așa cum a făcut-o deja timp de șase decenii”, a conchis Bogdan Ivan.