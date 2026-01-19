Leul s-a depreciat luni, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3799 lei, mai puţin cu 0,17 bani (-0,38%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3816 lei.



Moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4851 lei, în creştere cu 1,88 bani (+0,34%), faţă de 5,4663 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 656,9613 lei, de la 648,8063 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES