de Redacția Jurnalul    |    19 Ian 2026   •   18:45
Leul s-a depreciat luni, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american
Sursa foto: Hepta/ Leul a câştigat teren în faţa dolarului american

Moneda naţională s-a depreciat luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0921 lei, în creştere cu 0,27 bani faţă de cotaţia precedentă, 5,0894 de lei.

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3799 lei, mai puţin cu 0,17 bani (-0,38%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3816 lei.

Moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4851 lei, în creştere cu 1,88 bani (+0,34%), faţă de 5,4663 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 656,9613 lei, de la 648,8063 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

