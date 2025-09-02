Litoralul pentru toți 2025: Programul a debutat cu succes, locurile fiind ocupate încă din prima zi

x close
de Redacția Jurnalul    |    02 Sep 2025   •   17:45
Programul „Litoralul pentru toți” și-a confirmat popularitatea încă de la debutul ediției de toamnă. Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) a anunțat marți că aproape toate locurile disponibile la hotelurile participante au fost ocupate din prima zi, semn al interesului crescut al românilor pentru vacanțe accesibile pe litoral chiar și în extrasezon.

Cerere uriașă și trenuri pline spre litoral

Potrivit FPTR, cererea a depășit așteptările, fiind epuizate și locurile la trenurile care au ca destinație stațiunile de la Marea Neagră. „Acest fapt arată nu doar atractivitatea programului, ci și dorința românilor de a-și petrece concediile pe litoralul autohton, la prețuri avantajoase”, au subliniat reprezentanții federației.

64 de unități de cazare și peste 3.500 de locuri pe noapte

Pentru ediția din septembrie 2025, în program s-au înscris 64 de hoteluri și pensiuni, care pun la dispoziția turiștilor aproximativ 3.500 de locuri de cazare pe noapte. Oferta este variată, cu tarife pornind de la:

  • 53 lei/noapte/persoană (fără masă, hotel 2*) în Eforie Nord

  • 94,5 lei/noapte/persoană (fără masă, hotel 2*) în Saturn

Reprezentanții FPTR au precizat că doar un număr redus de unități hoteliere și-au închis activitatea după sezonul estival, însă niciuna dintre cele înscrise în program.

Perspective pentru perioada următoare

Odată cu începerea noului an școlar, numărul turiștilor este de așteptat să scadă, însă hotelurile participante își mențin porțile deschise pentru cei care nu sunt constrânși de calendarul școlar și care pot profita de tarifele reduse până la finalul programului.

Subiecte în articol: extrasezon litoralul pentru toti preturi litoralul pentru toti
