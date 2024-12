Boloș: Am scos 6 miliarde de euro din rezerva de valută

Potrivit lui, aceasta este „o perioadă destul de incertă până la numirea noului guvern, ca să se stabilească și să definitiveze politicile bugetare ale României și sperăm ca această criză să înceteze”.

Întrebat de presă, pe holurile guvernului, cum vede bursa, în perioada următoare, el a spus că „(n.r. „bursa”) reacționează tot la fel”.

„Dacă noi pe problema aceasta a titlurilor de stat și împrumuturilor pe care le facem, întâmpinăm dificultăți și pe bursă. Reacțiile sunt tot la fel. Sunt mai mult decât așteptate pentru că trebuie să avem, cum am menționat, guvernul stabil și apoi tot ce înseamnă bugetul aprobat și tot cea ce avem ca procedură”, a adăugat Boloș.

Cât despre cursul euro, el a zis că „și noi am scos din buffer, în momentul de față, am scos o cantitate destul de însemnată de monedă și de euro. Șase miliarde de euro am scos din buffer, dar e o perioadă, cum spuneam, pe care trebuie să o trecem cu bine”, a mai spus ministrul Finanțelor.

(sursa: Mediafax)