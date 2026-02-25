Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Washington: Finalizarea Coridorului Vertical de gaze va aduce beneficii de sute de milioane de euro anual companiilor românești

Ministrul Energiei a subliniat în postările de pe rețele sociale că, dacă proiectul Coridorului Vertical este dus la capăt, companiile românești ar putea obține venituri sau profituri de până la sute de milioane de euro anual.

Vorbind despre venituri suplimentare sau profituri anuale, oficialul român a avansat estimări cuprinse între 250 și 500 de milioane de euro. „Dacă ducem la capăt proiectul de tranzit al gazelor, companiile românești pot obține venituri suplimentare anuale de până la 500 milioane de euro”, a transmis Ivan.

Ministrul Energiei a arătat care sunt direcţiile stabilite de declaraţia semnată. „Declaraţia stabileşte următoarele direcţii: utilizarea la maximum a infrastructurii existente, extinderea interconectărilor regionale, dezvoltarea proiectelor LNG, creşterea transparenţei şi integrarea pieţelor de gaze din regiune. Vulnerabilităţile din 2006, 2009, 2014 şi după 2022 au arătat că dependenţa de o singură sursă nu este o opţiune. Diversificarea rutelor şi integrarea regională înseamnă stabilitate economică şi putere de negociere mai mare. România îşi asumă un rol activ în această construcţie regională. Securitatea energetică înseamnă competitivitate şi stabilitate economică, precum şi independenţă strategică”, a transmis Bogdan Ivan.

Declaraţia comună pentru consolidarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale pentru Europa Centrală şi de Est înseamnă rute şi surse mai diverse de aprovizionare; interconectări regionale mai puternice; cooperare transatlantică mai solidă.

Ce este Coridorul Vertical

Coridorul Vertical face parte din Coridorul Sud-Nord din cadrul Inițiativei celor 3 Mări (I3M) și are ca scop diversificarea surselor de gaze naturale, precum și creșterea securității aprovizionării cu gaze pentru țările din Europa Centrală, de Est și Balcani. Această inițiativă a fost lansată și susținută încă din 2016 de Ion Sterian, directorul general al Transgaz. Proiectul implică colaborarea țărilor din centrul și sud-estul Uniunii Europene, inclusiv Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia, alături de Republica Moldova și Ucraina, pentru a dezvolta o alternativă nouă de furnizare a gazelor în regiune, consolidând astfel securitatea energetică. Coridorul Vertical de gaze reprezintă un sistem extins de conducte, format din infrastructura actuală și viitoare, care include conducte, terminale de gaz natural lichefiat (LNG) și facilități de stocare. Activarea sa completă, prin modernizarea corespunzătoare a rețelelor din țările menționate mai sus, va permite transportul gazelor dinspre sud spre nord și viceversa, prin intermediul sistemelor europene de transport de gaze naturale și GNL, valorificând capacitățile sporite ale terminalelor de gaze lichefiate noi și în curs de dezvoltare din zonă. Acest potențial poate fi extins și mai mult prin utilizarea infrastructurilor pentru gazele regenerabile și hidrogen. Proiectul inițiat de compania Transgaz, prin directorul general Ion Sterian, este susținut și de administrația americană, care vede în el o oportunitate pentru reducerea volatilității prețurilor la gaze și eliberarea de gazul rusesc.

