Jurnalul.ro Sport Carlos Alcaraz și-a tatuat un cangur după victoria de la Melbourne

de Redacția Jurnalul    |    17 Mar 2026   •   23:45
Sursa foto: Din cauza locului ales pentru tatuaj, acesta este puţin vizibil în timpul meciurilor, deoarece este acoperit de şoseta sa

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, a afişat un nou tatuaj, pe care l-a făcut în timpul şederii sale în California, cu ocazia turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells, pentru a celebra triumful său de la Australian Open, scrie EFE.

Tânărul jucător din Murcia, în vârstă de 22 de ani, a ales cel mai emblematic animal de pe continentul australian, cangurul, pentru cel mai recent tatuaj al său, care i-a fost realizat în partea inferioară frontală a piciorului său stâng.

Din cauza locului ales pentru tatuaj, acesta este puţin vizibil în timpul meciurilor, deoarece este acoperit de şoseta sa. Dar, într-o postare pe contul său de Instagram, Alcaraz poate fi văzut întins pe o masă specială în timp ce Joaquin Ganga, unul dintre prieteni săi şi artistul care îi realizează tatuajele, lucrează la ultima operă imprimată pe pielea tenismanului.



Liderul clasamentului ATP, care a distribuit imaginea care celebrează victoria obţinută în faţa sârbului Novak Djokovic în finala de la Melbourne (2-3, 6-2, 6-3, 7-5), are acum în palmares toate cele patru trofee de Grand Slam - US Open (2022 şi 2025), Wimbledon (2023 şi 2024) şi Roland Garros (2024 şi 2025) - iar toate aceste realizări sunt acum reprezentate pe membrele lui Carlos Alcaraz.
AGERPRES 

 

