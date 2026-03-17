Carlos Alcaraz și-a tatuat un cangur după victoria de la Melbourne

Tânărul jucător din Murcia, în vârstă de 22 de ani, a ales cel mai emblematic animal de pe continentul australian, cangurul, pentru cel mai recent tatuaj al său, care i-a fost realizat în partea inferioară frontală a piciorului său stâng.



Din cauza locului ales pentru tatuaj, acesta este puţin vizibil în timpul meciurilor, deoarece este acoperit de şoseta sa. Dar, într-o postare pe contul său de Instagram, Alcaraz poate fi văzut întins pe o masă specială în timp ce Joaquin Ganga, unul dintre prieteni săi şi artistul care îi realizează tatuajele, lucrează la ultima operă imprimată pe pielea tenismanului.





Liderul clasamentului ATP, care a distribuit imaginea care celebrează victoria obţinută în faţa sârbului Novak Djokovic în finala de la Melbourne (2-3, 6-2, 6-3, 7-5), are acum în palmares toate cele patru trofee de Grand Slam - US Open (2022 şi 2025), Wimbledon (2023 şi 2024) şi Roland Garros (2024 şi 2025) - iar toate aceste realizări sunt acum reprezentate pe membrele lui Carlos Alcaraz.

