Planul lui Bogdan Ivan pentru carburanți intră în linie dreaptă joi

Ivan a spus că în momentul de față, Ministerul Energie a venit cu un proiect de act normativ, pe care l-a pus de joia trecută pe masa Guvernului, prin care se instituie situația de criză în domeniul carburanților, lucru care conferă României mai multe drepturi ca stat pentru a interveni de îndată, pentru a lucra la asigurarea faptului că nu există creșteri artificiale ale prețului, pentru va autoritățile să se asigure că pot, atunci când este cazul, pe producția internă să blocheze exporturile de combustibil, tocmai pentru a se asigura că este satisfacut necesarul pe piața internă, cu excepția solicitărilor care ar putea să vină din partea NATO.

Un document de lucru intern este pe masa Coaliției și a Guvernului, Ministerul Energiei având mai multe alte scenarii de lucru. Acest document este în analiză, mai ministrul Ivan spune că așteaptă ca după ce va trece bugetul pe anul 2026 -joi fiind votul final - împreună cu ministrul de Finanțe, cu primul ministru, să se ia o decizie referitoare la măsurile care se vor impune pentru a limita creșterea prețului la combustibil.

„În acest punct de vedere, ne-am făcut treaba, am pus-o pe masa Guvernului și urmează să primim în momentul de față un răspuns”, a spus Ivan.

Întrebat dacă va fi vorba de o plafonare, Ivan a spus că în momentul de față sunt mai multe elemente.

„Lucrul care mă interesează pe mine e ca prețul la combustibil să nu crească din lipsă de aprovizionare, din penurie sau din alte motive. Acest lucru este rezolvat pentru că am reușit să fac acest lucru. Pentru a limita la maxim efectele asupra creșterii, pentru că deja avem un efect mondial pe care nu putem să-l controlăm noi din România, iar tendința este continuă de creștere odată cu escaladarea conflictului în Orientul Mijlociu, am propus un cadru normativ prin care Guvernul, în funcție de constrângerile bugetare, în funcție de modul în care poate să lucreze pe aceste scenarii, va lua o decizie. Că vorbim despre un alt mecanism de creștere pe care l-am propus, că e o discuție flexibilă care va fi cel mai serios discutată după ce va fi adoptat acest buget”, a mai spus ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a mai spus că există o decizie principială la nivelul întregii coaliții, indiferent de culoarea politică, că trebuie să se intervină în situația în care lucrurile pe plan internațional se degradează.

„Decizia finală în clipa în care o să existe o să fie comunicată de premierul României și de ministrul de Finanțe. (...) Am discuții importante cu alte state vecine, cu președintele Agenției Mondiale a Energiei, pentru a clarifica modul în care România poate să asigure și pe mai departe, pe următoarele luni, pe următorul an, o aprovizionare coerentă, inclusiv cu petrol crud, inclusiv cu produse petroliere, pentru a ne asigura că avem suficientă lichitate în piață. Și acest lucru îl fac. Iar în perioada următoare, după ce trece bugetul, sunt convins că primul ministru a României, după ce are aceste opțiuni pe masă, după ce va primi și toate informațiile referitoare la buget, la cât își permite statul să jongleze cu aceste cifre, în momentul în care va avea actualizat în fiecare zi, datele pe care eu le generez cu Ministerul Energiei, după consultarea internațională, pe predicții de preț, de cantități, de evoluții la nivel internațional, atunci va putea să ia această decizie. Dar până atunci, e un principiu la nivelul coaliției în care este evident că ne dorim ca statul să intervină când se impune”, a mai spus ministrul Energiei.

Ministrul a mai spus că s-au luat deja decizii foarte ferme și importante, prin care s-a asigurat că timp de un an de zile, indiferent de ce se întâmplă, nu crește prețul pentru consumatorii casnici la gaze naturale, iar pe piață produselor petroliere există aceste opțiuni care sunt pe masă a Guvernului, iar Ivan este convins că imediat ce vom trece proiectul de buget, primul ministru va veni și va comunica măsurile finale care ar trebui să apare.

„În momentul de față, când ne uităm pe cotații, avem deja o tendință de aproximativ 100-106 dolari pe baril, care vedem că avem deja un platou. Agenția Mondială Energie a făcut o infuzie de 400 de milioane de barili în piață pentru a stabiliza prețul. E o infuzie record la nivel mondial. Dacă ne uităm la anul 2022, în urma conflagrației militare din Ucraine, atunci au eliberat în piață 180 de milioane de tone de barili. Și acum urmează, din punctul meu de vedere, alte măsuri care să stopeze pe cât posibil la nivel mondial. Nu vreau să spun cifre, nici nu, până când nu vom vedea cotații internaționale. Nu cred că e vreun ministru al Energiei din întreg mapamondul care poate să spună cum va evolua conflictul în Orientul Mijlociu, câte nave vor trece prin strâmtoarea Osmuz. Dar ceea ce vreau să vă spun foarte clar e următorul lucru: avem suficiente produse petroliere. Lucrăm ca să ne asigurăm că și în perioada următoare avem suficiente produse petroliere”, a declarat Bogdan Ivan.

(sursa: Mediafax)