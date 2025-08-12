Ministrul energiei Bogdan Ivan, președintele ANRE și conducerea Transgaz au vizitat proiectele energetice strategice din Constanța

“Împreună cu președintele ANRE, George Niculescu, directorul general al Transgaz, Ion Sterian, primarul Constanței, Vergil Chițac, și cu viceprimarul Costin Răsăuțeanu, am verificat astăzi (ieri – n. red) stadiul lucrărilor la unitatea de cogenerare de la Constanța, o investiție de peste 740 de milioane lei din fonduri PNRR și de la bugetul de stat care va genera 52 MW energie electrică și 45 MW termici, pregătită si pentru folosirea hidrogenului verde ca înlocuitor al gazului natural. Lucrările avansează și vor fi gata în vara anului viitor. Am avut discuții aplicate cu managementul companiei Oil Terminal, cel mai mare terminal petrolier din sud-estul Europei, care implementează 2 proiecte majore: un terminal de bitum de capacitate 6.000, cu un rulaj de cca 100.000 tone anual, precum și un rezervor de 10.000 de mc care va fi gata în această toamnă.

Am revenit și la Petromidia, unde centrala de cogenerare a rafinăriei este unul dintre cele mai mari proiecte de eficiență energetică din regiunea Dobrogea în ultimii ani”, a declarant ministrul Energiei.

Centrala de producere a energiei termice și electrice în cogenerare de înaltă eficiență în Municipiul Constanța (CPH) are o capacitate instalată de 97MW, o capacitate totală nominală de 52 MW electrici și 45 MW termici. Investiția are o valoare de 743 milioane de lei, cu TVA, valoarea nerambursabilă fiind de 270 milioane lei. Investiția va avea multiple implicații pozitive în viața orașului: economice, prin reducerea semnificativă a consumului de combustibili, a costurilor și cheltuielilor de operare; sociale, prin sporirea confortului termic și creșterea accesibilității populației la sistemul centralizat de încălzire; de mediu, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2), reducerea consumului de energie primară și, automat, reducerea poluării.

De asemenea, delegația s-a întâlnit cu Sorin Viorel Ciutureanu, director general al OIL Terminal SA, la sediul companiei, pentru a identifica soluții de dezvoltare a activității companiei și asistență tehnică pentru punerea în siguranță a conductelor de transport produse petroliere situate în proximitatea aglomerărilor urbane. Pe agenda zilei a figurat și întâlnirea cu conducerea Rompetrol Energy - Midia pe platforma Centralei în cogenerare, pentru a analiza stadiul lucrărilor de alimentare din Sistemul Național de Transport gaze naturale prin Stația de Reglare Măsurare (SRM) a Centralei în Cogenerare Rompetrol Energy -Midia, jud.Constanța.

George Niculescu, președintele ANRE, a transmis la rândul său: “Alături de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, am fost pe șantierul noului CET din Constanța. Este un proiect pe care îl urmăresc cu atenție, nu doar în calitate de președinte ANRE, ci și ca fost prefect al acestui județ și constănțean implicat în viitorul orașului. Am văzut un ritm accelerat al lucrărilor, dovadă că atunci când există finanțare, coordonare și voință, proiectul se transformă rapid din planșă în realitate. Noul CET nu înseamnă doar infrastructură modernă, ci și siguranță energetică, eficiență și costuri mai predictibile pentru constănțeni. Este un pas concret spre un sistem de termoficare mai performant și mai prietenos cu mediul. Constanța are nevoie de proiecte finalizate la timp și de decizii luate cu gândul la viitor. Asta înseamnă leadership, iar azi am văzut pe șantier că acest lucru se întâmplă.

Urmăresc cu atenție progresul și voi continua să susțin, în limitele mandatului meu, investițiile care pun Constanța pe harta modernizării energetice”.