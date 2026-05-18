Afumați și Găneasa intră într-un amplu proiect de modernizare a infrastructurii de apă și canalizare

Apă Ilfov investește peste 74 milioane lei în modernizarea rețelelor din Afumați și Găneasa

Locuitorii din Afumați și Găneasa vor beneficia în următorii ani de una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de utilități din județul Ilfov. În luna iulie 2024, compania Apă Ilfov a semnat contractul de proiectare și execuție pentru lucrările IF-CL-01, un proiect evaluat la peste 74 de milioane de lei, fără TVA, care vizează modernizarea completă a sistemului de alimentare cu apă și canalizare din cele două localități.

Proiectul are ca obiectiv reabilitarea și extinderea infrastructurii existente, astfel încât serviciile furnizate populației să devină mai sigure, mai eficiente și adaptate nevoilor actuale de dezvoltare urbană. Investiția include lucrări esențiale pentru captarea, tratarea și distribuția apei potabile, dar și pentru gestionarea apelor uzate.

Investiții majore pentru modernizarea rețelei de apă

Potrivit informațiilor oficiale, proiectul prevede extinderea și reabilitarea forajelor de captare a apei, precum și modernizarea stațiilor de tratare a apei potabile. De asemenea, va fi crescută capacitatea de înmagazinare a apei, o măsură importantă pentru stabilizarea presiunii în rețea și reducerea riscului de întreruperi.

În cadrul lucrărilor vor fi instalate și noi stații de pompare, iar traseele conductelor de aducțiune vor fi realizate pentru a permite transportul eficient al apei către consumatori. Autoritățile susțin că aceste intervenții vor contribui la creșterea calității serviciilor și la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru mii de locuitori din Afumați și Găneasa.

Investiția vine într-un context în care multe localități din zona metropolitană a Capitalei se confruntă cu presiuni tot mai mari asupra infrastructurii, generate de dezvoltarea rapidă a zonelor rezidențiale și de creșterea populației.

O nouă stație de epurare pentru ambele localități

Unul dintre cele mai importante puncte ale proiectului îl reprezintă construirea unei noi stații de epurare a apelor uzate, care va deservi atât comuna Afumați, cât și comuna Găneasa. Noua infrastructură este considerată esențială pentru protejarea mediului și pentru respectarea standardelor europene privind tratarea apelor uzate.

Stația de epurare va permite procesarea eficientă a apelor reziduale și va contribui la reducerea impactului asupra mediului înconjurător. Totodată, proiectul are rolul de a pregăti infrastructura pentru dezvoltările viitoare din cele două localități, considerate printre cele mai dinamice zone din apropierea Bucureștiului.

Beneficii importante pentru locuitori

Reprezentanții Apă Ilfov susțin că lucrările vor aduce beneficii directe pentru populație, prin asigurarea unui serviciu modern și sigur de alimentare cu apă și canalizare. Stabilizarea presiunii în rețea, reducerea pierderilor de apă și îmbunătățirea calității serviciilor se numără printre principalele avantaje ale investiției.

Proiectul IF-CL-01 este unul dintre cele mai importante contracte de infrastructură semnate în județul Ilfov în ultimii ani și face parte dintr-un amplu program de dezvoltare și modernizare a serviciilor publice de utilități. Odată finalizate, lucrările ar putea schimba semnificativ condițiile de trai pentru locuitorii din Afumați și Găneasa și ar putea susține dezvoltarea economică și rezidențială a zonei.