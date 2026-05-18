Ciocnirea superputerilor! Rușii au atacat o navă a Chinei care se afla în Marea Neagră

Armata rusă a atacat o navă chineză în Marea Neagră. Potrivit NEXTA, purtătorul de cuvânt al forțelor navale ale Ucrainei, Dmitri Pletenchuk, a anunțat un atac cu drone asupra unei nave comerciale chineze.

Vaporul se afla în apele teritoriale ale Ucrainei. Sursa menționată nu a spus dacă sunt victime sau pagube.

Incidentul apare cu puțin timp înainte de întâlnirea dintre președinții Vladimir Putin și Xi Jinping. Liderul Rusiei va face o vizită de două zile în China. Vizita va începe marți.

Săptămâna trecută, la Beijing a fost primit și președintele SUA, Donald Trump.

