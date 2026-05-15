Inflația ideilor și banii care distorsionează gândirea

Există idei care circulă rapid, care se validează reciproc, care creează senzația de progres. Se citesc, se distribuie, ajung peste tot. Dar nu sunt testate. Nu sunt puse sub presiune. De multe ori nici nu sunt construite, ci doar consumate. În acest punct, diferența dintre economie și cunoaștere începe să dispară.

Karl Popper ar spune că problema nu este abundența ideilor, ci lipsa unui mecanism real de selecție. O idee nu devine valoroasă pentru că este populară sau coerentă, ci pentru că rezistă încercărilor de a fi infirmată. Fără această presiune, orice teorie poate părea corectă. Exact ca în piețele inundate de lichiditate.

Pe de altă parte, Thomas Kuhn ar atrage atenția că nici măcar acest proces nu este neutru. Nu testăm ideile în vid. Le testăm din interiorul unor cadre pe care nu le punem în discuție. Paradigmele funcționează ca niște piețe închise. Ele decid ce întrebări sunt legitime și ce răspunsuri sunt acceptabile. În interiorul lor, coerența este suficientă. În afara lor, ideile nici măcar nu sunt auzite.

Așa apare iluzia stabilității intelectuale. La fel cum prețurile activelor pot rămâne ridicate în prezența lichidității abundente, teoriile pot rămâne dominante în prezența unei paradigme stabile. Nu pentru că sunt perfecte, ci pentru că nu sunt cu adevărat contestate. Corecția este amânată. Iar atunci când apare, nu este marginală. Este brutală. Nu ajustează detalii. Schimbă cadrul.

Exact ca în economie. Când lichiditatea se retrage, piața corectează. Când paradigma se fisurează, gândirea se reconfigurează. În ambele cazuri, ceea ce părea stabil se dovedește fragil. Pentru că nu fusese testat suficient.

În acest sens, fragilitatea nu este doar rezultatul unor decizii greșite, ci al unei lipse de confruntare reală cu limitele. Atât în economie, cât și în cunoaștere, sistemele tind să evite tensiunea. Preferă continuitatea. Preferă validarea. Dar fără tensiune nu există selecție. Fără selecție nu există acumulare. Iar fără acumulare, orice progres devine temporar.

De aceea, problema nu este doar că economia consumă viitorul. Problema este că și gândirea riscă să facă același lucru: să consume certitudini fără să construiască înțelegere. Iar atunci când cele două se întâlnesc - lichiditatea fără disciplină și ideile fără testare - rezultatul nu este doar instabilitate economică. Este o fragilitate sistemică. Una care nu se vede imediat, dar care se acumulează în tăcere. Până când, inevitabil, devine vizibilă.

În mod normal, și ideile au un preț. Nu unul monetar, ci unul cognitiv: timpul necesar pentru a le înțelege, efortul de a le verifica, costul de a le contrazice. Acest „preț” funcționează ca un mecanism de filtrare. Nu orice idee trece. Nu orice afirmație supraviețuiește.

Dar, la fel cum dobânzile scăzute distorsionează selecția investițiilor, costul scăzut al informației distorsionează selecția ideilor. Herbert A. Simon observa că o abundență de informație creează o penurie de atenție. Cu alte cuvinte, problema nu mai este accesul la idei, ci capacitatea de a le evalua. Într-un mediu saturat, selecția nu mai este făcută pe criterii de adevăr, ci pe criterii de vizibilitate.

Lichiditatea abundentă elimină constrângerea. Capitalul devine disponibil înainte ca proiectele să fie validate. Se investește mai repede decât se verifică. În spațiul ideilor, mecanismul este similar. Accesul facil la informație elimină costul filtrării. Ideile circulă înainte de a fi testate. Se acceptă mai repede decât se înțeleg.

Aici apare prima deformare. A doua apare în momentul în care validarea devine circulară. Ideile nu mai sunt testate prin confruntare cu realitatea, ci prin confirmare reciprocă. Se creează bucle de validare, comunități închise, spații în care coerența internă este confundată cu adevărul.

Daniel Kahneman ar spune că acest tip de mediu favorizează gândirea rapidă, intuitivă, în detrimentul celei lente, analitice. Sistemul 1 domină. Reacția înlocuiește reflecția. Plauzibilul înlocuiește verificabilul.

Într-un mediu în care ideile circulă fără fricțiune, gândirea rapidă nu este doar preferată. Devine inevitabilă. Nu pentru că ar fi mai bună, ci pentru că este mai compatibilă cu viteza mediului.

Rezultatul este o piață a ideilor care începe să funcționeze speculativ. Popularitatea devine criteriu. Repetiția ține loc de verificare. Vizibilitatea înlocuiește rigoarea. Ideile nu mai sunt evaluate pentru ceea ce explică, ci pentru cât de repede circulă.

În lipsa unei ancore externe, corecțiile devin rare și violente. Atât timp cât ideile circulă în interiorul acelorași cadre, ele se susțin reciproc. Totul pare coerent, stabil, suficient. Dar această stabilitate nu este rezultatul testării, ci al absenței ei. În momentul în care apare o confruntare reală - cu date, cu fapte sau cu un cadru alternativ - această coerență se poate rupe rapid. Iar atunci, ajustarea nu mai este graduală.

La fel ca în piețele supraîncălzite, acumularea dezechilibrelor nu este vizibilă imediat. Dar, odată ce încrederea se rupe, ajustarea nu mai este graduală.

Nassim Nicholas Taleb ar numi acest tip de sistem fragil: stabil în aparență, dar vulnerabil la șocuri neașteptate. Nu pentru că nu funcționează, ci pentru că funcționează prea bine în condiții ideale.

Sistemele în care ideile nu sunt testate frecvent devin dependente de condiții stabile. Exact ca piețele susținute de lichiditate abundentă: funcționează bine până în momentul în care sunt puse sub presiune.

Și exact asta îl face periculos. Pentru că, la fel ca în economie, problema nu este expansiunea în sine. Problema este lipsa unui mecanism real de corecție. Atunci când erorile nu sunt eliminate la timp, ele nu dispar. Se acumulează.

Iar când devin vizibile, este deja prea târziu pentru ajustări fine. Pentru că, în acel punct, nu mai corectezi idei, ci consecințe.