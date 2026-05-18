Kelemen Hunor anunță disponibilitate pentru negocieri, dar exclude definitiv AUR

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a făcut declarații de presă după ce delegația sa a ieșit de la consultările convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni în vederea formării unui nou Executiv.

Acesta a subliniat că UDMR susține ideea unei majorități parlamentare „transparente și solide”, avertizând că un guvern minoritar „nu poate supraviețui foarte mult” și excluzând orice formulă executivă susținută de AUR.

„Noi am spus ceea ce am mai spus public, că varianta cea mai corectă ar fi să există în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă, fiindcă ceea ce ne așteaptă în acest an, în 2027, necesită responsabilitate politică și majoritate politică în spatele unui guvern, indiferent de cine este condus acel guvern și, până la urmă, indiferent cine face parte din acel guvern”, a afirmat Kelemen Hunor la finalul consultărilor de la Cotroceni.

El a mai spus că UDMR nu a avansat, în cadrul discuțiilor cu președintele Nicușor Dan, un nume pentru funcția de prim-ministru și a subliniat că „ar trebui încercat o refacere a coaliției”. În plus, Kelemen Hunor a exclus susținerea unui executiv care ar depinde de AUR.

„Ar trebui încercat o refacere a coaliției, o majoritate sau o altă majoritate, dacă există o altă majoritate. Nu am avut și nu am avansat o propunere de prim-ministru. Noi am spus că dacă se conturează o majoritate corectă, noi vom susține o astfel de soluție. Un guvern minoritar nu poate supraviețui foarte mult și, din punctul nostru de vedere, nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află AUR. Astea sunt lucrurile care nu pot fi acceptate, nu pot fi susținute. În rest, toate pot fi discutate”, a explicat Kelemen Hunor.

Referindu-se la posibilitatea alegerilor anticipate, Kelemen Hunor a afirmat că un astfel de scenariu reprezintă „o posibilitate teoretică, constituțională”, însă nu și o soluție potrivită în actualul context politic.

„Din punctul nostru de vedere, nu putem considera că alegerile anticipate ar fi o soluție, dar, sigur, există această posibilitate teoretică, constituțională și nici nu se poate exclude că la un moment dat și în România se ajunge la alegeri anticipate. Dar nu asta ar fi soluția, nu ăsta ar fi momentul și trebuie evitat din punctul nostru de vedere”, a conchis liderul UDMR.

