Motorina și benzina s-au scumpit cu până la 30%, dar românii au cumpărat mai mult

O analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI), pe baza datelor Institutului Național de Statistică (INS), arată că cererea pentru carburanți a rămas ridicată în ciuda creșterilor de preț, semn că benzina și motorina continuă să fie produse esențiale pentru populație și economie.

Carburanții au înregistrat scumpiri istorice în primele patru luni din 2026

Analiza realizată de prof. dr. ing. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, evidențiază o schimbare majoră a pieței carburanților în perioada ianuarie–aprilie 2026 față de aceeași perioadă din 2025.

Dacă în primele luni ale anului trecut prețurile au rămas relativ stabile, în 2026 acestea au crescut accelerat.

Evoluția prețului benzinei

În perioada ianuarie–aprilie 2025, benzina s-a menținut între 7,28 și 7,39 lei/litru, cu variații minime de aproximativ 1,5%.

În schimb, în 2026:

ianuarie: 7,70 lei/litru;

februarie: 7,95 lei/litru;

martie: 9,18 lei/litru;

aprilie: 8,79 lei/litru.

Comparativ cu aprilie 2025, benzina era cu aproximativ 19,6% mai scumpă.

Motorina s-a apropiat de pragul de 10 lei pe litru

Scumpirile au fost și mai accentuate în cazul motorinei.

În primele patru luni din 2026, prețurile au evoluat astfel:

ianuarie: 7,88 lei/litru;

februarie: 8,12 lei/litru;

martie: 9,98 lei/litru;

aprilie: 9,53 lei/litru.

Raportat la aprilie 2025, motorina a fost cu aproximativ 27,6% mai scumpă, ceea ce a însemnat costuri mai mari pentru transportatori și pentru întreaga economie.

În mod surprinzător, consumul nu a scăzut

Deși scumpirile au fost consistente, analiza arată că românii nu au redus consumul de carburanți.

În cazul benzinei, în 2026:

consumul a scăzut cu 2% în februarie;

a crescut cu 17% în martie;

iar în aprilie a mai avansat cu 1%.

Pentru motorină, evoluția a fost și mai spectaculoasă:

consumul a rămas constant în februarie;

a crescut cu 21% în martie;

apoi s-a stabilizat în aprilie.

De ce continuă românii să cumpere carburanți chiar dacă sunt mai scumpi

Potrivit analizei AEI, explicația este simplă: cererea pentru carburanți este una cu elasticitate redusă.

Cu alte cuvinte, șoferii și companiile sunt obligați să alimenteze indiferent de nivelul prețurilor, deoarece benzina și motorina sunt indispensabile pentru deplasarea persoanelor, transportul mărfurilor, agricultură și construcții.

Acest fenomen s-a văzut cel mai bine în martie 2026.

Față de martie 2025:

benzina era cu aproximativ 26% mai scumpă, însă consumul a crescut cu 17%; motorina era cu aproape 31% mai scumpă, iar consumul a urcat cu 21%.

Apar primele semne că scumpirile încep să influențeze comportamentul șoferilor

Chiar dacă cererea a rămas ridicată în primele luni ale anului, autorul analizei observă primele semnale că nivelul mare al prețurilor începe să își facă efectul.

Cel mai vizibil exemplu este consumul de benzină, al cărui ritm de creștere s-a redus puternic în aprilie, de la 17% în martie la doar 1%.

Acest lucru poate indica faptul că șoferii încep să își adapteze comportamentul și să limiteze deplasările neesențiale sau să caute variante pentru reducerea consumului.

Potrivit Asociației Energia Inteligentă, primele patru luni ale anului 2026 au fost caracterizate de:

creșteri semnificative ale prețurilor la carburanți, mai accentuate în cazul motorinei;

menținerea unei cereri ridicate, în special în luna martie, în ciuda scumpirilor;

o sensibilitate redusă a consumului față de majorările de preț pe termen scurt, ceea ce confirmă caracterul esențial al carburanților;

prime semne de temperare a consumului în aprilie, mai ales pe segmentul benzinei.

Dumitru Chisăliță concluzionează că piața carburanților a rămas robustă chiar și în condițiile unor creșteri de preț de 20-30%, însă ritmul de creștere al consumului începe să încetinească pe măsură ce impactul economic al scumpirilor se resimte tot mai puternic în bugetele consumatorilor și ale companiilor.