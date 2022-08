Mugur Isărescu prezintă Raportul trimestrial asupra inflației

BNR ar putea plafona rata anuala a inflatiei în trimestrul III 2022 și descreșterea graduală a acesteia, însă pe o traiectorie revizuită moderat ascendent.

Inflația a ajuns la 15,1% în iunie 2022, de la 14,5% în luna mai. Prețurile produselor nealimentare au crescut cu 17,92%, cele ale mărfurilor alimentare cu 14,67% și serviciile cu 7,81%.

În data de 5 august 2022, CA al BNR a majorat dobânda cheie la 5,50% pe an din 8 august 2022, de la 4,75% pe an anterior. Rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) a fost crescută la 6,50% pe an, de la 5,75% pe an, iar rata dobânzii la facilitatea de depozit a fost stabilită la 4,50% pe an, de la 3,75%, S-a decis păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară.