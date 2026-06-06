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Se decide soarta guvernului! Unde și când se întâlnesc liderii PNL cu premierul desemnat

de Redacția Jurnalul    |    06 Iun 2026   •   16:40
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Se decide soarta guvernului! Unde și când se întâlnesc liderii PNL cu premierul desemnat
Planul lui Ilie Bolojan pentru întâlnirea crucială de luni cu Eugen Tomac

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat, sâmbătă, că echipa de conducere a partidului se va întâlni luni cu Eugen Tomac, după care va fi convocat Biroul Politic Naţional pentru a decide în legătură cu "atitudinea" pe care liberalii o vor avea faţă de premierul desemnat.

"Am fixat pentru luni, la ora 11:00, întâlnirea conducerii PNL cu domnul Eugen Tomac, premierul care a fost desemnat. După această întâlnire va urma convocarea Biroului Politic Naţional, care va lua o decizie în cursul săptămânii viitoare, vizavi de atitudinea pe care PNL o va avea", a declarat Bolojan într-o conferinţă de presă la Deva.

Întrebat despre posibilitatea ca PNL să susţină un liberal la funcţia de prim-ministru, în situaţia în care Eugen Tomac nu va reuşi să treacă de votul Parlamentului, Ilie Bolojan a menţionat că nu s-a ajuns la o astfel de ipoteză.

"Dacă se va ajunge la o astfel de ipoteză, conducerea PNL va lua deciziile în consecinţă. Dar nu am ajuns într-o astfel de ipoteză. Şi după şedinţa Biroului Politic de săptămâna viitoare, veţi afla care este poziţia PNL pe această problemă", a conchis Ilie Bolojan.

AGERPRES

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Subiecte în articol: guvern lideri pnl eugen tomac
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