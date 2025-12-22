OMV Petrom și CE Oltenia investesc 400 milioane de euro în energie verde

Energia electrică produsă de aceste parcuri este estimată să acopere echivalentul consumului anual a aproximativ 410.000 de gospodării.

Proiectele anunțate de OMV Petrom sunt amplasate în localităţile Işalniţa, Tismana şi Rovinari şi includ patru parcuri fotovoltaice, care urmează să devină operaţionale în anul 2026. Valoarea totală a proiectului anunțat OMV Petrom depășește 400 de milioane de euro

Valoarea totală a investiţiei depăşeşte 400 de milioane de euro, iar aproximativ 70% din finanţare este asigurată prin Fondul pentru Modernizare. Prima tranşă de finanţare, în valoare de circa 16 milioane de euro, a fost primită în luna decembrie 2025. OMV Petrom şi CE Oltenia participă în mod egal la dezvoltarea proiectelor, fiecare deţinând câte 50%, potrivit unui comunicat transmis de OMV Petrom.

Iniţiativa marchează transformarea unei regiuni cu tradiţie în producţia de energie pe bază de cărbune într-un hub al energiei regenerabile.

„Prin aceste proiecte, OMV Petrom îşi reafirmă angajamentul pentru un viitor energetic cu emisii reduse, contribuind la obiectivele climatice ale României şi ale Uniunii Europene. Transformăm o zonă cu tradiţie în energia pe bază de cărbune într-un centru al energiei regenerabile”, a declarat Franck Neel, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru activitatea de Gaze şi Energie, potrivit unui comunicat.