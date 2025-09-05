Orarul tarifelor la energie. Când este cel mai mic preț la electricitate

Modelul este inspirat de alte țări europen și presupune prețuri diferite pe intervale orare, menite să încurajeze consumul în timpul zilei, când energia este mai ieftină, și să reducă presiunea asupra rețelei în orele serii, când prețurile cresc.

Tarife dinamice la energie

Potrivit demnitarului, curentul electric ar urma să coste cel mult 1 leu/kWh între orele 06:00 și 10:00 dimineața, iar prețul scade la 0,80 lei/kWh, în intervalul 10:00-18:00, fiind astfel cel mai avantajos moment pentru consum. Serile, între 18:00 și 20:00, tarifele cresc până la 1,40 lei/kWh, perioada de vârf în care majoritatea românilor revin acasă și consumul este ridicat.

Oficialul a oferit exemplu practic: dacă aerul condiționat este pornit în timpul zilei, când energia este ieftină, răcirea locuinței se menține și pe parcursul serii fără costuri suplimentare. În schimb, utilizarea aparatelor electrice după ora 17:00 ar genera facturi mai mari.

În plus, tarifele dinamice ar putea stimula marii consumatori industriali să își mute producția în timpul zilei, reducând astfel tensiunea pe sistemul energetic în orele serii.

Românii au nevoie de contoare inteligente

Cu toate acestea, măsurile sunt încă în faza de implementare, iar o condiție esențială este dotarea consumatorilor cu contoare inteligente – dispozitive fără de care aplicarea tarifelor dinamice este imposibilă.

În prezent, doar 30% dintre români au astfel de contoare. Autoritățile promit investiții majore pentru a echipa peste 1,5 milioane de consumatori mari cu astfel de echipamente și pentru dezvoltarea unor platforme digitale care să ofere informații în timp real despre prețuri și consum.

România se află printre țările europene cu cele mai mari facturi la energie, situație generată de importurile masive de electricitate scumpă în orele de vârf, după ora 18:00, când importurile pot ajunge chiar la 20% din consumul național, porivit observatornews.ro.