Piața de capital din România a recuperat integral scăderile cauzate de războiul din Ucraina

Prin comparație, variantele total return ale indicelui american S&P500 sau ale celui european STOXX600 au înregistrat scăderi de 20%, respectiv 15% la finalul primelor 6 luni.

Volatilitatea care a cuprins piețele de capital internaționale la începutul anului a continuat să-și facă simțită prezența parcursul întregului semestru, la finalul căruia cei mai mulți indici bursieri erau în teritoriu negativ. Anxietatea investitorilor internaționali a fost accentuată în februarie și a atins noi cote odată cu declanșarea conflictului armat dintre Rusia și Ucraina. La finalul lunii februarie, piața de capital din România înregistra o scădere de 3,61% în cazul BET și BET-TR, indice care include și dividendele. Această depreciere a fost în rând cu evoluția indicilor din piețele mature: -3,14% pentru indicele american S&P500 și -3,36% pentru indicele european STOXX600. Ulterior, până la finalul primului semestru, piața de capital din România s-a decuplat de la această evoluție descendența. La finalul lunii iunie, piața de capital din România a revenit pe un plus de 0,8%, prin prima indicelui BET-TR, și a recuperat astfel integral scăderile cauzate de războiul din Ucraina. Prin comparație, variantele total return ale indicelui american S&P500 sau al celui european STOXX600 au înregistrat scăderi de 20%, respectiv de 14,6%, la finalul primelor 6 luni. Indicii internaționali de tip total return FTSE Emerging Markets sau MSCI Frontier Markets – indici în care este inclusă și România – s-au aflat în teritoriu negativ cu -14,8%, respectiv -20,5%.

Celelalte riscuri externe legate de evoluția pandemiei de coronavirus, inflația în creștere, majorarea ratelor de dobânda, creșterea prețurilor la energie, disfuncționalitățile din lanțurile de aprovizionare precum și temerile privind o eventuală recesiune în piețele dezvoltate sunt în continuare factori care pot influență semnificativ activitatea din piețele de capital. Într-un astfel de context, capitalizarea companiilor românești s-a păstrat la nivelul înregistrat la finalul anului trecut: 141 miliarde lei sau 28,5 miliarde euro.

„România a dat dovadă că reprezintă un pol de stabilitate în regiune. Capitalul urmează oportunitățile acolo unde ele apar și piața de capital din România și-a demonstrat atractivitatea atât în rândul investitorilor locali, cât și în rândul investitorilor internaționali. Acest fapt este întărit de continuarea trendului listarilor de companii românești pe bursă și de extinderea reprezentativității României pe radarul investitorilor internaționali. Rezultatele la 6 luni ne arată că investitorii care au avut încredere în România au avut de câștigat. Oportunitățile și amenințările sunt întotdeauna prezente în piețele de capital, care traversează în aceste momente un context complicat pentru că există o multitudine de factori care sunt dificil de cuantificat pe termen scurt. Faptul că România s-a poziționat mai bine în comparație cu alți indici sau cu alte piețe nu reprezintă o garanție pentru viitor, însă este o imagine care surprinde evoluția pieței la un moment dat și această imagine este relevanță pentru investitori atunci când decid unde să aloce capital”, a declarat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București.

„Prima jumătate de an a fost una intensă pentru piețele de capital la nivel internațional, nu doar în România. Episodele puternice de volatilitate au contrastat cu sesiuni în care activitatea investițională a fost redusă. Am putut observă aceste fenomene și pe bursă de la București, însă am constatat că piața de capital românească a reacționat matur, iar investitorii au identificat aici oportunități de conservare sau de creștere a capitalului ceea ce a făcut din România o destinație investițională atractivă. Ne așteptăm că în a două jumătate a anului volatilitatea să continue să fie prezența. Una dintre caracteristicile pieței de capital este că este o piața eficientă, iar cererea și oferta corectează discrepanțele care apar, însă amplitutinea și frecvența acestor reglaje nu poate fi prezisă. Tocmai de aceea pentru românii care vor să-și investească economiile în acțiuni și obligațiuni listate pe bursă locală, recurentă investiției, diversificarea în rândul claselor de active precum și un termen lung de investiție sunt elementele-cheie care pot produce rezultate foarte bune cu un minim de efort”, a afirmat Adrian Tănase, Directorul General al BVB.

Activitatea investițională la BVB a fost accentuată în primul trimestru pentru că lunile aprilie și mai să aducă reduceri semnificative ale valorilor medii zilnice de tranzacționare. Spre exemplu, pe segmentul de acțiuni listate pe piața Reglementată a BVB, luna ianuarie a înregistrat cea mai mare valoare medie zilnică de tranzacționare, de peste 100 milioane lei, în timp ce luna aprilie a înregistrat cea mai mică valoare medie zilnică, de 27 milioane lei. Pe ansamblul primului semestru activitatea investițională a fost una robustă la BVB, cu o valoare medie zilnică de peste 60 milioane lei pe segmentul de acțiuni. Luând în calcul toate tipurile de instrumente financiare, același indicator arată un nivel de 109 milioane lei (22 milioane euro), în creștere cu 60% față de primele 6 luni ale anului anterior. Valoarea totală de tranzacționare cu toate tipurile de instrumente financiare a depășit 13,5 miliarde lei (2,73 miliarde euro) în prima jumătate a acestui an. Investitorii prezenți la BVB au devenit mult mai activi în perioada ianuarie-iunie din acest an și au introdus cu 56,8% mai multe ordine de vânzare-cumpărare decât în aceeași perioada a anului trecut. Astfel, la nivelul primelor șase luni ale anului au fost realizate peste 824.000 de tranzacții.

România a devenit tot mai vizibilă pe plan internațional și este prezența, începând cu dată de 20 iunie, cu 12 companii în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente. Cele 12 companii sunt: Banca Transilvania, Nuclearelectrica, OMV Petrom, TeraPlast, One United Properties, MedLife, Transport Trade Services, Purcari Wineries, Conpet, IMPACT Developer & Contractor, Sphera Franchise Group, și Aquila.

(sursa: Mediafax)