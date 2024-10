Situație paradoxală în România. Prețul apei îmbuteliate mai mare decât al berii

Într-un lanț de magazine din Capitală, cel mai scump sortiment de apă costă aproape cât berea artizanală. 16,5 lei pentru 750 de mililitri, comparativ cu 15 lei pentru 0,5 litri . Într-un alt magazin, berea este mai ieftină, costă doar 1,99 de lei.

Cele mai vândute sortimente de apă costă 3 lei pentru 500 ml.

"Din ce în ce mai scumpă apa. Presupun că logistica, transportul... cred că asta a influenţat preţul apei. Şi recipientele în care sunt ambalate", spune un client.

Preţul apei îmbuteliate s-a dublat în ultimii 3 ani

O sticlă de apă de 2 litri costa între 2 lei şi 2,8 lei în 2021. iar acum costă între 3,4 lei şi 4,8 lei. La aceste preţuri se mai adaugă şi garanţia de 50 de bani.

"Preţul ridicat al apei este cauzat de costurile operaţionlale tot mai mari. Taxele au crescut de la 1 ianuarie, energia electrică, transportul, costurile salariale au înregistrat cea mai ridicată rată de creştere din Europa, la noi în ţară, iar asta se vede în preţ", explică Adi Negrescu, analist economic.

"În 2019, salariul minim era 2.080, astăzi e 3.700, iar de la 1 ianuarie va fi 4.100. Energia, dacă ne uităm 2019, preţul la kW era în jur la 60 de bani, acum preţul e 1,3 lei, deci o dublare a preţului la energie. Pe de altă parte, preţul la materii prime a crescut la nivel mondial", spune Radu Lăzăroiu, preşedinte APEMIN.

Cât costă apa îmbueliată în alte ţări din Europa

Apa îmbuteliată din România este printre cele mai scumpe din Europa. Plătim mai mult decât în Grecia, Spania sau Italia. În Spania, o apă la jumătate costă 40 de eurocenţi, în supermarket. În Italia, apa este 20 de eurocenţi, în Grecia, același produs se vinde cu 80 de eurocenți.

"E o decizie a producătorilor, care au fixat preţurile..cred că Consiliul Concurenţei ar trebui să facă o investigaţie. Am fost în Spania, este mai ieftină în Spania. Am fost în Grecia, este mult mai ieftină în Grecia", spune un client. "Am fost în vacanţă în Turcia. Şi, în benzinării, o apă plată la 0,5, orice apă plată este 1 leu 40, ceva de genul. Sau 1 leu jumate. La noi în benzinărie o apă la jumate e în jur de 10 lei", adaugă altul.

"Apa minerala a ajuns, din păcate, un adevărat lux, fiind vândută la preţ de băutura răcoritoare. Cum puterea de cumpărare a românilor a scăzut semnificativ, mulţi s-au întors la apa de la robinet", spune Adi Negrescu, analist economic.

Se estimează că apa îmbuteliată va costa cu 10% mai mult în 2025.

Un român consumă în jur de 110 litri de apă îmbuteliată pe an. Volumul de apă îmbuteliată vândută în România este estimat la 2,4 milioane de litri în 2024., transmite observatornews.ro.