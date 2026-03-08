Motorina din România se apropie de 10 lei/litru. De ce crește dieselul în Europa mai repede decât petrolul

Prețul motorinei ar putea trece rapid de 10 lei/litru. Ce se întâmplă pe piața petrolului din Europa

Prețul motorinei din România ar putea crește mult mai rapid în perioada următoare, pe fondul unei evoluții neobișnuite pe piețele internaționale: motorina se scumpește mult mai repede decât petrolul brut. Diferența dintre costurile internaționale și prețurile de la pompă indică faptul că piața românească urmează să recupereze aceste creșteri în următoarele săptămâni.

Motorina crește mult mai rapid decât petrolul

Analiza evoluției din ultimele zile arată o diferență majoră între prețul petrolului și cel al motorinei pe piața europeană.

Datele indică faptul că:

petrolul Brent a crescut cu aproximativ 51% de la începutul anului și cu 36% în ultimele 7 zile

motorina tranzacționată la hubul european ARA (Amsterdam–Rotterdam–Antwerp) a crescut cu aproape 89% de la începutul anului și cu 65% în ultima săptămână

în România, prețul la pompă a crescut cu aproximativ 15% de la începutul anului și cu circa 5% în ultimele 7 zile

Această diferență arată că prețurile din România nu reflectă încă pe deplin costurile de pe piața internațională. În mod obișnuit, astfel de decalaje nu persistă mult timp, iar dacă nivelurile actuale se mențin, piața locală va recupera rapid diferența.

Într-un scenariu teoretic, dacă motorina ar fi importată instantaneu la prețurile actuale, prețul la pompă ar putea ajunge la aproximativ 12,8 lei pe litru.

De ce prețurile la pompă cresc cu întârziere

În România, evoluția prețurilor la pompă apare de regulă cu întârziere față de piețele internaționale. Ajustarea se produce, de obicei, în 14–20 de zile.

Explicațiile principale sunt:

stațiile de carburanți vând combustibil din stocuri achiziționate anterior, la prețuri mai mici

contractele de import pentru motorină se ajustează cu întârziere de una până la trei săptămâni

distribuitorii încearcă să evite șocurile bruște pentru consumatori

Dacă actualele prețuri ridicate de pe piețele europene persistă, diferența dintre costul internațional și prețul de la pompă va începe să se reducă.

Estimările indică faptul că, în următoarele două săptămâni, prețurile ar putea crește cu 10–30%, deși motorina s-a scumpit deja cu aproximativ 65% pe bursa europeană în ultima săptămână.

De ce România ar putea avea scumpiri mai mici decât restul Europei

Chiar dacă prețurile externe rămân ridicate, România are câteva avantaje structurale care pot atenua impactul creșterilor.

Printre acestea se numără:

existența producției interne de petrol

funcționarea a două rafinării mari: Petrobrazi și Petromidia

o piață competitivă, cu mai mulți operatori majori

marje comerciale care pot fi ajustate

nivelul ridicat al taxelor, care ar putea fi reconfigurat temporar

Aceste elemente nu elimină scumpirile, însă ar putea face ca ele să fie mai moderate decât în alte state europene.

Scenariul în care statul intervine

Dacă prețurile vor crește prea rapid, guvernul ar putea introduce măsuri de protecție, similare celor aplicate în timpul crizei energetice din 2022.

Printre instrumentele posibile se numără:

reducerea temporară a accizei

reintroducerea compensării prețului la pompă

presiuni politice asupra companiilor pentru limitarea marjelor

ajustări fiscale pentru menținerea unei neutralități fiscale

Astfel de măsuri pot încetini creșterile, dar de regulă nu schimbă tendința fundamentală a pieței.

Există și scenariul unui spike temporar

Piața petrolului este extrem de volatilă. Creșterile bruște sunt adesea generate de panică sau de probleme logistice temporare.

Dacă tensiunile geopolitice se reduc și transporturile de petrol revin la normal, prețurile ar putea să se stabilizeze. În acest scenariu, carburanții ar putea continua să crească, dar nu foarte mult peste nivelurile actuale.

De ce motorina se scumpește mai repede decât petrolul

Diferența dintre evoluția petrolului și cea a motorinei este explicată de mai mulți factori structurali.

1. Marja rafinăriilor – „diesel crack spread”

Indicatorul numit diesel crack spread reprezintă diferența dintre prețul produsului rafinat și prețul petrolului brut.

Când motorina crește mai rapid decât țițeiul, înseamnă de obicei că:

rafinăriile produc mai puțin diesel decât este cererea

cererea industrială este ridicată

lanțurile logistice sunt tensionate

Pe scurt, produsul finit devine mai rar decât materia primă.

2. Europa are un deficit structural de motorină

Europa produce mai puțin diesel decât consumă.

Înainte de 2022, o parte importantă din motorina consumată în Europa provenea din Rusia. După sancțiuni, continentul a fost nevoit să importe cantități mai mari din:

Statele Unite

Orientul Mijlociu

India

Transportul mai lung și competiția globală au crescut costurile și riscurile.

3. Dieselul este combustibilul economiei

Motorina este esențială pentru numeroase sectoare economice:

transport rutier

agricultură

construcții

logistică

industrie

Când activitatea economică este intensă, cererea pentru diesel crește rapid.

Cum se transmite prețul petrolului în costul final

O estimare simplificată arată cum se reflectă creșterile petrolului în prețul carburanților din România:

Brent (USD/baril) Motorină ARA (USD/tonă) Preț estimat România

92 1170 8,6 – 8,9 lei/l

95 1200 8,9 – 9,2 lei/l

105 1300 9,2 – 9,8 lei/l

115 1450 9,8 – 10,8 lei/l

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociația Energia Inteligentă, piața românească se află într-o fază de ajustare întârziată.