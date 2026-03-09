x close
LeBron James stabilește un nou record în NBA la coșuri marcate din acțiune

de Redacția Jurnalul    |    09 Mar 2026   •   00:00
LeBron James a stabilit vineri dimineață un nou record în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) pentru cele mai multe aruncări din acțiune marcate din istorie, depășindu-l pe legendarul Kareem Abdul-Jabbar.

Performanța lui LeBron James a fost realizată în meciul pierdut de Los Angeles Lakers cu 113-120, pe terenul echipei Denver Nuggets.

Coșul prin care a depășit precedentul record a venit la finalul primului sfert, când James a înscris o aruncare de la aproximativ patru metri. Reușita i-a adus lui LeBron al 15.838-lea coș din acțiune al carierei, cu unul mai mult decât recordul deținut de Abdul-Jabbar, stabilit la finalul carierei sale în 1989.

„Faptul că numele meu este menționat alături de unii dintre cei mai mari jucători din istorie este mereu ceva foarte special”, a declarat James după meci.

Deși momentul a fost unul istoric, seara nu s-a încheiat perfect pentru starul de 41 de ani.

James a suferit o lovitură la cotul stâng după un duel cu Nikola Jokić și a părăsit temporar terenul, revenind pe finalul partidei.

El a încheiat meciul cu 16 puncte, 8 pase decisive, 3 intercepții și un capac.

Recordul reprezintă încă o realizare într-un palmares impresionant pentru LeBron James, care în 2023 l-a depășit tot pe Kareem Abdul-Jabbar și la numărul total de puncte marcate în NBA.

„Ori de câte ori este doborât un record sportiv — inclusiv al meu — este un moment de sărbătoare. Înseamnă că cineva a împins limitele a ceea ce credeam că este posibil la un cu totul alt nivel. Când o persoană urcă mai sus decât cea de dinainte, cu toții simțim că suntem capabili de mai mult”, spunea în 2023 Kareem Abdul-Jabbar despre performanța de atunci a lui LeBron.

Aflat în sezonul său cu numărul 23 în ligă, starul american continuă să stabilească repere performanță în baschetul mondial.

(sursa: Mediafax)

