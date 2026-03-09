Reguli în caz de inundație cu mărfuri sud-americane. UE se antrenează pentru scandalurile Mercosur

Regulamentul urmărește să consolideze măsurile de protecție pentru fermierii din UE, permițând aplicarea rapidă a măsurilor de salvgardare în cazurile în care importurile provenite de la partenerii Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) amenință să cauzeze un prejudiciu grav producătorilor din UE. Până să vorbim despre protejarea fermierilor, în Uniunea Europeană au intrat deja primele importuri agricole și alimentare neconforme cu standardele blocului comunitar, care pun în pericol sănătatea consumatorilor.

Regulamentul se bazează pe mecanismele de salvgardare existente ale UE, dar introduce proceduri mai rapide și factori declanșatori simplificați pentru acțiuni. În special, acesta stabilește un prag de 5% pe o perioadă medie de trei ani pentru deschiderea unei investigații privind produsele sensibile. Aceste investigații se vor încheia în termen de patru luni, iar măsurile provizorii pot fi puse în aplicare în termen de 21 de zile în cazuri urgente. Măsurile de salvgardare pot fi luate în considerare numai dacă produsul în cauză este importat în Uniune în cantități atât de mari, în valori absolute sau prin raportare la producția Uniunii, încât cauzează sau riscă să cauzeze un prejudiciu grav producătorilor de produse similare sau direct concurente din Uniune. De asemenea, Comisia va monitoriza în mod proactiv importurile de produse agricole sensibile și va publica rapoarte periodice privind evoluțiile pieței.

Cel puțin la fiecare șase luni, Comisia Europeană va prezenta Parlamentului European și Consiliului Europei un raport de monitorizare care conține evaluarea impactului importurilor de produse sensibile care beneficiază de acces preferențial pe piață în temeiul acordului. Raportul respectiv se va referi la piața Uniunii și, dacă este cazul, la situația specifică din unul sau mai multe state membre.

Ce urmează

Regulamentul adoptat va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Regulamentul se va aplica Acordului comercial interimar și va continua, de asemenea, să se aplice după ratificarea deplină a Acordului de parteneriat UE-Mercosur.

Importurile de floarea-soarelui din Argentina amenință piața Bulgariei

Producătorii bulgari de cereale au avertizat deja asupra unei creșteri a importurilor de floarea-soarelui din Argentina, ceea ce ridică îngrijorări atât cu privire la stabilitatea pieței, cât și la siguranța alimentară. Este vorba despre importuri de 200.000 de tone, iar Asociația Națională a Cultivatorilor de Cereale din această țară a descris calitatea florii-soarelui importate ca fiind „îndoielnică” și a criticat prețurile ca fiind „opace”. Președintele asociației a atras atenția că standardele de producție sud-americane diferă semnificativ de cele europene, subliniind că „peste 90-95% din produsele de protecție a plantelor interzise în Uniunea Europeană sunt permise în țările sud-americane”, scrie presa bulgară. Aceste importuri au pus presiune pe prețuri la floarea-soarelui, ele scăzând deja cu circa 10%, ceea ce a creat un șoc pe piață.

Primele cantități de floarea-soarelui, primele probleme

Primele cantități de floarea-soarelui care au ajuns din Argentina în Bulgaria au fost depistate ca fiind neconforme pentru a fi procesate pentru producția de ulei. Analizele de laborator au indicat un nivel ridicat a unor pesticide periculoase. În aceste condiții, toate cantitățile recepționate au fost direcționate, sub pază, către depozite și ar urma să fie utilizate exclusiv pentru producția de biodiesel, a informat Agenția Bulgară pentru Siguranța Alimentară (BFSA), potrivit agroportal.bg. Primul transport analizat a dus la descoperirea a două pesticide, malation și deltametrină, în concentrații peste cotele admise în UE. De peste trei ori la malation și de aproximativ cinci ori mai mult la deltametrină.

Carne de vită cu hormoni din Brazilia

Autoritățile sanitare veterinare din Uniunea Europeană sunt în alertă după ce, în Olanda, laboratoarele au confirmat în carnea de vită din Brazilia prezența unui hormon de creștere interzis în fermele din UE. Ar fi vorba despre două loturi ce totalizează peste 60 de tone de carne, dintre care o parte a fost deja comercializată. Autoritatea pentru Siguranța Alimentară din Irlanda (FSAI) a fost, de asemenea, notificată pe 12 decembrie de către Agenția pentru Standarde Alimentare din Irlanda de Nord că un lot de carne de vită, cu data de expirare 31 octombrie 2025 - provenind de la animale care fuseseră tratate cu estradiol - fusese distribuit din Irlanda de Nord către trei societăți alimentare din Republica Irlanda în septembrie. FSAI a declarat că 128 kg de carne de vită braziliană care conținea hormonul de creștere interzis au intrat pe piața irlandeză. Conform FSAI, carnea de vită cu hormonul interzis a fost, cel mai probabil, achiziționată și consumată în Irlanda.

UE detectează carne de vită braziliană care conține hormoni

Un raport de audit recent al Direcției Generale pentru Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) a Comisiei Europene a arătat că Brazilia încă nu oferă garanții complete pentru a preveni exportul către Uniunea Europeană de carne de vită tratată cu 17β-estradiol, un hormon interzis pe piața UE. Auditul european, efectuat în octombrie 2025 și publicat în februarie 2026, a evaluat eficacitatea măsurilor corective implementate de Ministerul Agriculturii și Creșterii Animalelor (MAPA) din Brazilia în urma avertismentelor anterioare din 2024. Deși autoritățile braziliene au instituit un nou sistem privat de trasabilitate numit Protocolul pentru exportul de bovine femele (PEFB) pentru a separa animalele tratate, Comisia concluzionează că planul de acțiune nu a fost implementat așa cum s-a propus, iar recomandarea critică rămâne nerezolvată. Documentul indică deficiențe operaționale semnificative, subliniind că procedurile de certificare au eșuat, permițând să ajungă la export carne provenită de la animale tratate. Mai exact, auditul a reușit să urmărească și să documenteze faptul că produsele provenite de la femele tratate cu 17β-estradiol au fost incluse în transporturile către UE sub protecția a 15 certificate sanitare. Una dintre cele mai critice constatări pentru operatorii B2B este lipsa de transparență comercială. Potrivit Comisiei, autoritățile braziliene nu au informat importatorii din UE cu privire la includerea acestor produse neeligibile în transporturile lor, o încălcare directă a reglementărilor UE.

Raportul subliniază că această acumulare de deficiențe „subminează încrederea” în capacitatea autorității competente din Brazilia de a asigura respectarea angajamentelor sale.

Aproximativ 30% din carnea de vită importată în Uniunea Europeană provine din Brazilia, o parte dintre aceste importuri ajungând și în România.

Constatările de la Bruxelles alarmează industria spaniolă

Organizația Interprofesională Agroalimentară a Industriei Spaniole de Carne de Vită, PROVACUNO, a avertizat că acest raport confirmă ceea ce ea spune de ceva vreme. Organizația subliniază că în țările Mercosur există sisteme de producție care sunt interzise în Europa și „clasificate în Codul nostru penal drept infracțiuni împotriva sănătății publice”. Problema, clarifică PROVACUNO, nu este faptul că Brazilia folosește hormoni în producția sa, deoarece acest lucru este legal acolo. Problema critică este lipsa totală de măsuri pentru a se asigura că această carne nu ajunge să intre pe piața europeană. Prin urmare, ei au transmis un mesaj direct instituțiilor: „Întrebarea ar trebui adresată politicienilor naționali și europeni, care promovează un acord ambițios cu țările Mercosur”. Ei cer ca acești politicieni să le explice consumatorilor cum este posibil ca această carnea produsă cu hormoni și promotori de creștere antibiotici să intre în țară.

Exporturile de carne de vită din Argentina și Brazilia ating niveluri-record

Conform unei analize realizate de banca olandeză Rabobank, se estimează că producția de carne de vită din Brazilia va scădea cu 5-6% în 2026, ajungând la aproximativ 10,5 milioane de tone. Principala cauză a acestei reduceri este decizia producătorilor de a reține animalele pentru refacerea efectivelor, ceea ce va diminua oferta curentă. Cu toate acestea, scăderea producției nu va împiedica exporturile să atingă un nivel-record de 4,4 milioane de tone. Raportul indică trei factori determinanți: cererea internațională ridicată, slăbiciunea retailului brazilian și reducerea concurenței din partea altor mari exportatori. China va rămâne principala piață de desfacere pentru carnea de vită braziliană, deși Brazilia urmărește diversificarea destinațiilor, cu accent pe Mexic și alte piețe emergente. Situația este similară și în Argentina. Producția este așteptată să rămână relativ stabilă, la aproximativ 3,23 de milioane de tone, în timp ce exporturile ar putea ajunge la 880.000 de tone, al doilea cel mai ridicat nivel din istorie.

UE se pregătește de invazia pesticidelor interzise

După cum a scris cotidianul Jurnalul, un studiu recent arată că în America Latină, principalul exportator de alimente la nivel mondial, utilizarea pesticidelor agricole a crescut cu aproximativ 500% din 1990 și până astăzi, comparativ cu doar aproximativ 3% în Europa. Aproape jumătate dintre pesticidele aprobate pentru culturile majore din America Latină sunt interzise sau neautorizate în Uniunea Europeană din cauza riscurilor pentru sănătate și mediu. Studiul a vizat opt țări - Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Costa Rica, Mexic și Uruguay, din care Argentina, Brazilia, Uruguay și Bolivia formează alianța Mercosur. Studiul a identificat 523 de substanțe active aprobate în regiunea Americii Latine pentru zece culturi majore, inclusiv soia, porumb, orez și trestie de zahăr, produse importate masiv și în Uniunea Europeană. Dintre acestea, 256, adică aproape 49%, sunt interzise în Uniunea Europeană.