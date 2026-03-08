Rezultate Tragerile Speciale Loto ale Primăverii. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 8 martie 2026

Loteria Română a organizat duminică, 8 martie, Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, un eveniment cu extrageri duble și fonduri suplimentate pentru premiile de categoria I. Milioane de lei și euro sunt puse în joc la Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, iar cel mai mare report depășește 11 milioane de euro.

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 8 martie 2026

Loto 6 din 49 tragere principală: 3, 48, 22, 29, 31, 44

Loto 6 din 49 tragere suplimentară: 30, 22, 14, 36, 41, 46

Loto 5 din 40 tragere principală: 40, 20, 9, 2, 12, 31

Loto 5 din 40 tragere suplimentară: 9, 8, 11, 22, 7, 25

Joker tragere principală: 10 / 18, 24, 41, 16, 20

Joker tragere suplimentara: 15 / 43, 18, 26, 20, 3

Noroc Plus: 6 7 9 9 2 3

Super Noroc: 2 9 8 8 8 7

Noroc: 2 6 1 1 6 1 3

Extrageri duble la jocurile principale

Pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, au fost programate câte două extrageri: una principală și una suplimentară.

Pentru tragerea suplimentară, Loteria Română a decis să majoreze fondul de câștiguri al categoriei I astfel:

Loto 6/49: supliment de 200.000 lei

Joker: supliment de 100.000 lei

Loto 5/40: supliment de 50.000 lei

Cât costă o variantă simplă de joc

Prețurile pentru o variantă simplă la principalele jocuri loto sunt:

Loto 6/49: 16 lei

Joker: 14 lei

Loto 5/40: 10 lei

Noroc: 4 lei

Noroc Plus: 3 lei

Super Noroc: 2 lei

Report de peste 11 milioane de euro la Joker

La extragerile loto de joi, 5 martie, Loteria Română a acordat 26.360 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei.

Pentru tragerile următoare, reporturile sunt consistente:

Loto 6/49 – categoria I: peste 4,73 milioane lei (aprox. 929.000 euro )

Noroc: report cumulat de peste 4,82 milioane lei (aprox. 947.800 euro )

Joker – categoria I: peste 56,23 milioane lei (aprox. 11,03 milioane euro)

La Loto 5/40, reporturile sunt:

Categoria I: peste 1,41 milioane lei (aprox. 278.200 euro )

Categoria II: peste 51.500 lei (aprox. 10.100 euro)

La Super Noroc, premiul de categoria I are un report de peste 80.600 lei (aprox. 15.800 euro).

Câștiguri importante la ultimele extrageri

La tragerea Joker, premiul de categoria a II-a, în valoare de 122.728,48 lei, a fost câștigat cu un bilet jucat online pe platforma bilete.loto.ro.

La același joc au fost înregistrate și două câștiguri de categoria a III-a, fiecare în valoare de 61.364,24 lei. Biletele norocoase au fost jucate:

la o agenție loto din Baia Mare

prin aplicația mobilă AmParcat.ro

De asemenea, la Noroc Plus, premiul de categoria I, în valoare de 222.696 lei, a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție loto din Târgu Jiu.