Rezultate Tragerile Speciale Loto ale Primăverii. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 8 martie 2026

Loteria Română a organizat duminică, 8 martie, Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, un eveniment cu extrageri duble și fonduri suplimentate pentru premiile de categoria I. Milioane de lei și euro sunt puse în joc la Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, iar cel mai mare report depășește 11 milioane de euro.
Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 8 martie 2026
Loto 6 din 49 tragere principală: 3, 48, 22, 29, 31, 44
Loto 6 din 49 tragere suplimentară: 30, 22, 14, 36, 41, 46
Loto 5 din 40 tragere principală: 40, 20, 9, 2, 12, 31
Loto 5 din 40 tragere suplimentară: 9, 8, 11, 22, 7, 25
Joker tragere principală: 10 / 18, 24, 41, 16, 20
Joker tragere suplimentara: 15 / 43, 18, 26, 20, 3
Noroc Plus: 6 7 9 9 2 3
Super Noroc: 2 9 8 8 8 7
Noroc: 2 6 1 1 6 1 3
Extrageri duble la jocurile principale
Pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, au fost programate câte două extrageri: una principală și una suplimentară.
Pentru tragerea suplimentară, Loteria Română a decis să majoreze fondul de câștiguri al categoriei I astfel:
-
Loto 6/49: supliment de 200.000 lei
-
Joker: supliment de 100.000 lei
-
Loto 5/40: supliment de 50.000 lei
Cât costă o variantă simplă de joc
Prețurile pentru o variantă simplă la principalele jocuri loto sunt:
-
Loto 6/49: 16 lei
-
Joker: 14 lei
-
Loto 5/40: 10 lei
Noroc: 4 lei
-
Noroc Plus: 3 lei
-
Super Noroc: 2 lei
Report de peste 11 milioane de euro la Joker
La extragerile loto de joi, 5 martie, Loteria Română a acordat 26.360 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei.
Pentru tragerile următoare, reporturile sunt consistente:
-
Loto 6/49 – categoria I: peste 4,73 milioane lei (aprox. 929.000 euro)
-
Noroc: report cumulat de peste 4,82 milioane lei (aprox. 947.800 euro)
-
Joker – categoria I: peste 56,23 milioane lei (aprox. 11,03 milioane euro)
La Loto 5/40, reporturile sunt:
-
Categoria I: peste 1,41 milioane lei (aprox. 278.200 euro)
-
Categoria II: peste 51.500 lei (aprox. 10.100 euro)
La Super Noroc, premiul de categoria I are un report de peste 80.600 lei (aprox. 15.800 euro).
Câștiguri importante la ultimele extrageri
La tragerea Joker, premiul de categoria a II-a, în valoare de 122.728,48 lei, a fost câștigat cu un bilet jucat online pe platforma bilete.loto.ro.
La același joc au fost înregistrate și două câștiguri de categoria a III-a, fiecare în valoare de 61.364,24 lei. Biletele norocoase au fost jucate:
-
la o agenție loto din Baia Mare
-
prin aplicația mobilă AmParcat.ro
De asemenea, la Noroc Plus, premiul de categoria I, în valoare de 222.696 lei, a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție loto din Târgu Jiu.