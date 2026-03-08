Rucsacul de urgență în caz de cutremur: lista completă a lucrurilor care îți pot salva viața

Actele și banii sunt primele lucruri de care ai nevoie într-o evacuare. Strânge-le într-o mapă impermeabilă, ușor de luat. Include buletinul, pașaportul și certificatul de naștere - copiile legalizate sunt acceptate.

Adaugă certificatul de căsătorie, polițele de asigurare și titlurile de proprietate. Păstrează minim 500–1.000 de lei cash, în bancnote mici. Într-o criză, cardurile și aplicațiile bancare pot deveni inutile. Nu uita cheile de rezervă ale mașinii și ale casei.

Autoritățile și organizațiile de urgență recomandă provizii pentru minim trei zile. Calculează cel puțin 2 litri de apă pe persoană pe zi. Dacă folosești sticle de plastic, verifică-le înainte de reumplere. Verifică și dacă nu au miros sau depuneri. Alimentele trebuie să fie non-perisabile și să nu necesite gătit: conserve cu capac ușor de deschis, biscuiți, batoane energizante, fructe uscate, nuci.

Trusa medicală va conține medicamentele prescrise membrilor familiei. Adaugă pansamente sterile, dezinfectant, plasturi și soluții pentru arsuri. Verifică trusa o dată la șase luni și înlocuiește ce a expirat.

Telefonul mobil nu este de ajuns. Rețelele se blochează rapid în situații de criză. Include o lanternă cu baterii de rezervă și cel puțin două seturi de lumânări. Un powerbank este util, dar nu suficient.

Esențial: un radio pe baterii sau cu manivelă. Când internetul și semnalul mobil dispar, radioul rămâne singura sursă sigură de informații oficiale. Adaugă un fluier sau o bandă fluorescentă - te pot ajuta să atragi atenția salvatorilor.

Când apa și curentul lipsesc, igiena devine esențială pentru sănătate. Include șervețele umede, dezinfectant de mâini, săpun, periuță și pastă de dinți. Pregătește un set complet de schimb pentru fiecare persoană: lenjerie, șosete, tricou, pulover. Dacă familia e mai mare, distribuie obiectele în mai multe rucsacuri.

Un cuțit multifuncțional, scotch rezistent, blocnotes și pix pot fi extrem de utile.

Adaugă o listă cu contacte de urgență și o fotografie de familie. În caz de furtună, incendiu sau praf dens: mănuși de lucru, mască de protecție, ochelari și o pelerină impermeabilă. Adaptează conținutul rucsacului în funcție de riscurile specifice zonei tale.

Alege un rucsac robust, cu multe compartimente, pe care îl poți purta în spate. Plasează-l lângă ieșire - în dulapul din hol sau în debara. Toți membrii familiei trebuie să știe unde este. Stabilește un punct de întâlnire în afara clădirii, dacă vă separați. Consultă planurile locale de urgență pe site-ul ISU din județul tău. Instalează aplicația DSU - oferă alerte în timp real pentru cutremure, incendii sau alte dezastre.

(sursa: Mediafax)