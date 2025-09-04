Prețurile scad în Delta Dunării, iar ofertele speciale s-au înmulțit

Dacă litoralul se pregătește de finalul sezonului estival, Delta mai are două luni și jumătate de oferte, dacă toamna e lungă și caldă, așa cum se anunță. Unele spații de cazare sunt deschise și iarna, iar în ultimii ani au fost atrase mai multe categorii de turiști, prin evenimentele speciale organizate aici. Inclusiv Crăciunul pe stil vechi, în comunitățile de lipoveni, este o atracție în sine, în localitățile din Delta Dunării. Iar hotelierii au reușit să-și creeze singuri evenimente speciale, pentru a aduce categorii de turiști care preferau alte destinații.

Hotelierii din Delta Dunării au adoptat strategia celor de pe litoral care au umplut spațiile de cazare scăzând prețurile în plin sezon. Delta a înregistrat scăderi anul acesta, dar are șanse să atragă un număr mare de vizitatori în următoarele luni, prin ofertele care au fost lansate.

O categorie de turiști este oricum atrasă, în această perioadă a anului – cunoscătorii, adică pescarii și familiile lor, cei care știu de ce aleg această destinație, an de an. Pe lângă aceștia, hotelierii au pregătit surprize plăcute pentru mai multe categorii de vizitatori, inclusiv pentru cei care preferă în mod deosebit alte destinații.

De exemplu, o pensiune din Sulina a creat un nou concept care a reușit să atragă publicul din Vama Veche: la Perla Sulina se cântă ca pe plaja din Vamă, iar acum se organizează petreceri speciale pentru vamaioți. Terasa de pe faleză e perfectă pentru aceste evenimente, astfel încât pensiunea și-a asumat rolul de micro-Vamă pentru iubitorii de muzică live.

O altă categorie numeroasă de turiști este atrasă de ofertele culinare ale Deltei. Una dintre pensiunile care și-au făcut un renume prin oferta culinară este la Jurilovca și a pornit ca punct gastronomic local. Casa Ilinca a devenit cunoscută și s-a transformat într-un adevărat magnet pentru un foarte mare de turiști, imediat după deschidere, tocmai pentru că reușește să ofere preparatele culinare tradiționale autentice ale Deltei Dunării, într-un cadru specific zonei, după ce antreprenorul care a pornit această afacere de familie a reușit să renoveze și să construiască mai multe corpuri de clădire, reconstituind o gospodărie tradițională, cu toate elementele componente.

O altă gospodărie tradițională celebră atrage publicul dornic de tradiții dobrogene, tot în comuna Jurilovca, dar în satul Vișina, în zona continentală, unde se organizează periodic evenimente și expoziții.

Tot aici, la Suvenir din Dobrogea, în gospodăria tradițională recondiționată de Bianca Folescu, una dintre principalele atracții este zona cu animale, pe care copiii o îndrăgesc. Ideea de la care a pornit antreprenoarea a fost aceea de a le oferi copiilor din mediul urban ocazia de a intra în contact cu animalele crescute în mod tradițional într-o gospodărie țărănească: oi, capre, cai, iepuri etc.

Destinația e sălbatică și rustică, dar are și reguli

Turiștii care vor să profite de vremea bună pentru a face plimbări cu ambarcațiuni de mici dimensiuni pe canalele Deltei pot alege mai multe tipuri de oferte. De la Tulcea la Crişan, apoi la Letea sau la Sulina, ori spre Mila 23, Mahmudia, Sfântu Gheorghe sau Caraorman, Delta îşi dezvăluie secretele ascunse între canalele labirintice, mărginite de stuf şi vegheate de pelicani, lebede, egrete şi zeci de alte păsări ce se lasă fotografiate doar dacă bărcile nu au o viteză care să le sperie. Secretul lor este şi al rezervaţiei, iar pentru a le proteja liniştea, există reguli şi legi speciale ale acestei zone.

Delta Dunării este o destinaţie turistică, dar şi cea mai importantă rezervaţie din România, ceea ce o face specială, din punct de vedere al vizitării. Aici nu se poate face turism de masă, nu se poate construi oricum şi oriunde, iar pentru a pătrunde în ariile protejate este nevoie de plata unei taxe. Este foarte important ca turiştii să înţeleagă foarte bine de ce trebuie să respecte regulile şi de ce le sunt impuse anumite restricţii. Dar Delta mai înseamnă şi altceva: oamenii din aceste locuri, care convieţuiesc în armonie cu natura, de sute de ani. Tradiţiile grupurilor etnice din Delta Dunării dau o culoare aparte rezervaţiei biosferei. Cei care vor să viziteze Delta Dunării ar trebui să se înarmeze cu foarte multă răbdare, pentru că aici se face un turism lent, altfel decât în zonele ce permit accesul unui număr mare de vizitatori.

Anul acesta s-au înregistrat și incidente neplăcute și un accident cu victime, dar acestea pot fi evitate dacă înainte de urcarea într-o ambarcațiune se verifică dotările și autorizațiile necesare. Cei mai mulți proprietari de bărci știu ce reguli trebuie să respecte și nu pun în pericol viețile pasagerilor, dar pentru siguranță, e nevoie de o verificare atentă.

O soluție foarte bună pentru cei care nu știu cum ar putea face astfel de verificări este cumpărarea unui pachet turistic de la o agenție acreditată care caută doar ambarcațiuni autorizate. Agențiile de turism oferă și garanții pentru pachetele vândute, spre deosebire de site-urile pentru cazări sau diverse ONG-uri care organizează excursii fără a avea autorizație de turism.

Oferte de toate tipurile, pentru toate gusturile

În Delta Dunării, fiecare localitate are farmecul ei și specificul local care atrage anumite categorii de turiști. La Jurilovca sau la Mahmudia merg mai ales cei care vor să se deplaseze cu mașina până la destinație și de acolo să pornească pe apă, în excursii cu ambarcațiuni. Iar ofertele de cazare sunt de la pensiuni de două margarete până la hoteluri de 5 stele, cu piscine și centre SPA. Sunt oferte foarte bune și pentru corporațiile care organizează teambuildinguri în această perioadă, până în ultima lună de toamnă. Ar putea fi și o oportunitate pentru companiile mici care nu au avut ocazia să-și ducă angajații în teambuilding în Delta Dunării. În următoarea perioadă sunt mai multe locuri de cazare libere, la prețuri foarte convenabile, iar activitățile care se pot face aici sunt unice. Companiile mari și-au adus angajații în Delta Dunării de foarte multe ori, în ultimii ani, lansând un „trend” al teambuildingurilor de toamnă, iar acum au acces la aceleași oferte și alte grupuri care ar putea profita de reduceri de prețuri și pachete promoționale.

Acum începe „adevăratul sezon”

Pentru cei care vor să trăiască în mijlocul comunităților de lipoveni, dar și al Deltei, cele mai bune oferte sunt la Mila 23 sau la Letea, unde se ajunge doar cu barca. Iar pentru cei care caută un loc izolat, dar cu multe locuri de cazare, pentru grupuri numeroase, ideal este Complexul Cormoran, de la Uzlina. Zona Uzlina este preferată și de pescari, iar în afară de acest complex sunt și alte pensiuni, de diverse categorii, pentru toate gusturile și bugetele de vacanță.

Adevăratul sezon abia acum începe la vărsarea Dunării în mare, în localitățile de pe brațele Sulina și Sfântu Gheorghe sau din mijlocul întinderii de apă. Cei mai mulți proprietari de pensiuni și hoteluri din această destinație turistică specială, care a fost inclusă din 1990 în patrimoniul UNESCO, fiind declarată Rezervație a Biosferei, spun că „nucleul dur” e format din iubitorii Deltei care merg an de an acolo, știind exact ce își doresc. Pe acest segment de vizitatori s-au bazat atât în pandemie, cât și după ce a-nceput conflictul de la graniță, iar ei reprezintă circa 45% din totalul turiștilor. Pe lângă cei care merg să-și petreacă un concediu în mijlocul naturii, preferând plimbările cu ambarcațiunile și mâncărurile tradiționale, pe bază de pește, un segment important îl reprezintă pescarii. Aceștia încep să meargă în Deltă după jumătatea lunii septembrie și pot sta până în noiembrie, dacă vremea e prielnică și pot prinde suficient pește.

