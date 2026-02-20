Programul „Casa Verde”, 2026: Cine sunt beneficiarii și pentru ce se vor acorda finanțări?

Aceasta ar însemna că finanțarea nerambursabilă va acoperi doar costul bateriilor și al instalațiilor fotovoltaice nu întreg sistemul, așa cum se întâmpla până acum.

Proiecte afectate din lipsa banilor

Demnitarul a precizat că propunerea este doar unul dintre scenariile analizate, iar decizia finală depinde de aprobarea Legii bugetului și de alocările de la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

„Avem mai multe scenarii (pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice, n.red.). Urmează să avem discuții cu Ministerul Finanțelor, dar după ce va fi aprobată Legea bugetului național, pentru că, în baza acestei legi, ulterior vom putea să avem o discuție și pe bugetul AFM. În momentul în care vom ști limita maximală la care putem să mergem, vom avea și împărțirea în interiorul bugetului pe mai multe proiecte. Este unul dintre scenarii (transformarea în 'Casa Verde Baterii, n.red.), dar nu vă pot da mai multe detalii, pentru că depinde foarte mult de bugetul maximal care va putea să fie alocat prin AFM în acest an. Nu vă pot da în acest moment un astfel de răspuns din nou pentru că în momentul de față nu avem încă un buget aprobat. Ar fi neserios din partea mea să vin să arunc cifre în momentul în care nu avem efectiv suma totală aprobată.

Deci, după ce avem o sumă discutată și aprobată care să poată să fie susținută din bugetul național, să nu creștem deficitul pentru România prin aceste proiecte, după ce avem această sumă totală, vom împărți această sumă pe mai multe proiecte. Unul dintre scenarii este inclusiv să alocăm bani pentru proiectul de care ați menționat mai devreme, dar nu știu încă care este suma totală”, a spus Diana Buzoianu, citată de a1.ro.

Ea a explicat că vor urma discuții cu Ministerul Finanțelor pentru stabilirea bugetului maximal care poate fi alocat programelor AFM. În funcție de suma aprobată, se va decide și modul de împărțire între mai multe proiecte.

Programul de leasing social pentru mașini, anulat

În ceea ce privește programul de leasing social pentru achiziția de autovehicule, ministrul Mediului a precizat că amânarea cu un an a Fondului Social pentru Climă va împiedica derularea acestui proiect la nivel național în 2026.