Promoții la Hidroelectrica: „Giga Oferte la Mini Prețuri”

Hidroelectrica va lansa campania „Giga Oferte la Mini Prețuri”, o inițiativă comercială care oferă prețuri fixe și garantate pentru clienții business, alături de o nouă ofertă destinată consumatorilor casnici.

„Avem experiența, forța și capacitatea de a oferi atât industriei românești, cât și consumatorilor casnici prețuri competitive și stabile. Ne consolidăm poziția în rândul marilor consumatori, în special al companiilor cu un consum de peste 10 GWh/an, sprijinind dezvoltarea economiei, și, în același timp, rămânem aproape de români prin oferte clare și avantajoase pentru familii. Ne adresăm responsabil tuturor categoriilor de clienți, de la marile companii la afacerile mai mici și consumatorii casnici”, a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Pentru clienții business, campania „Giga Oferte la Mini Prețuri” include contracte pe 12 luni, cu preț fix, garantat și competitiv, adaptate nivelului de consum:

• Oferta Online BUSINESS SPRING – pentru clienți cu un consum sub 1 GWh/an, cu contractare prin portalul online: preț energie activă 550 lei/MWh

• Oferta BUSINESS ACTIV – pentru clienți cu un consum între 1 și 10 GWh/an: 450 lei/MWh în primele 3 luni și 550 lei/MWh în următoarele 9 luni

• Oferta BUSINESS GIGANT – pentru clienți cu un consum de minimum 10 GWh/an: 450 lei/MWh în primele 6 luni și 550 lei/MWh în următoarele 6 luni

Clienții eligibili pot accesa platforma https://client.hidroelectrica.ro/contractare-business pentru a încheia rapid un contract cu preț garantat pe 12 luni.

Pentru celelalte categorii de clienți business, consultanții Hidroelectrica oferă suport la adresa contractare.business@hidroelectrica.ro, în vederea identificării celei mai potrivite oferte.

Pentru consumatorii casnici, Hidroelectrica propune oferta CASNIC ON-LINE, destinată celor care contractează exclusiv prin platforma https://client.hidroelectrica.ro/contractare. Aceasta include 0,40 lei/kWh în primele 3 luni contractuale și 0,45 lei/kWh în următoarele 9 luni.

Prin aceste promoții, Hidroelectrica oferă companiilor din România un avantaj concret: costuri mai previzibile la energie și mai multă stabilitate în planificarea bugetelor. Într-un context economic volatil, predictibilitatea prețului la energie înseamnă decizii de investiții mai sigure, planuri de dezvoltare pe termen mai lung și o presiune mai mică asupra prețurilor finale.

În același timp, pentru consumatorii casnici, ofertele promoționale înseamnă facturi la energie care cântăresc mai puțin în totalul cheltuielilor lunare. Astfel, impactul acestor inițiative se vede atât în economia reală, prin sprijinirea mediului de afaceri, cât și în bugetele familiilor, prin acces la energie la prețuri competitive și predictibile.

În prezent, Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidro cu o putere totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian Crucea cu 108 MW instalați. De asemenea, compania este pe primul loc în topul național al furnizorilor de electricitate.

(sursa: Mediafax)