Rețele Electrice România a investit 19 milioane de lei în modernizarea stației de transformare IRUM din municipiul Deva

Stația electrică IRUM a fost pusă în funcțiune în anul 1980 iar, în prezent, 45 de ani mai târziu, deservește aproximativ 14.000 de clienți, atât prin liniile de joasă tensiune, cât și prin cele de medie tensiune, prin intermediul a 33 km de linii electrice subterane de 20kV, dar și a 53 posturi de transformare 20/0.4kV. De asemenea, stația reprezintă principala cale de rezervare a stațiilor 110/20kV Deva CFR și Decebal, ambele situate în aria municipiului Deva.

„Modernizarea stației de 110/20kV IRUM marchează un pas esențial în angajamentul nostru de a construi un sistem energetic mai fiabil, mai eficient și mai rezilient. Prin acest proiect complex, nu doar îmbunătățim infrastructura critică, ci răspundem concret provocărilor actuale ale rețelei – de la creșterea gradului de digitalizare, la adaptarea pentru integrarea surselor de energie regenerabilă. Acest proiect aduce beneficii vizibile pentru comunitatea locală prin reducerea duratei de întreruperi și creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică, contribuind la îmbunătățirea calității serviciului oferit. Modernizarea contribuie astfel la stabilitatea și dezvoltarea sustenabilă a zonei, oferind premise solide pentru progres economic și social,” a declarat Mihai Pește, director general al Rețele Electrice România.

Stația electrică de transformare 110/20kV IRUM are o putere instalată de 50 MVA și fiind echipată cu două transformatoare 110/20kV de 25 MVA. Complexitatea proiectului de modernizare a stației a fost dată atât de necesitatea consolidării structurale a întregii clădiri, cât și de nevoia de a înlocui echipamentele cu unele de ultimă generație. Astfel, procesul s-a desfășurat etapizat.

În prima etapă, accentul a fost pus pe modernizarea echipamentelor primare de 20 kV. Acestea deservesc cele 13 celule destinate liniilor de medie tensiune, incluzând 2 celule de măsură, 2 celule pentru transformatoarele pentru servicii proprii, 2 celule aferente părții de medie tensiune a transformatoarelor 110kV/MT, dar și 2 celule de cuplă longitudinală de 20 kV. Tot în această primă etapă a fost înlocuit unul din cele două transformatoare de 110/20kV cu unul nou și s-a modernizat partea de tratare a neutrului rețelei de medie tensiune prin montarea a 2 transformatoare și 2 bobine de stingere cu reglaj automat.

Sistemul de protecții prin relee, aferent atât rețelei de medie tensiune, cât și rețelei de înaltă tensiune, a fost modernizat, prin înlocuirea vechilor relee electromecanice cu terminale numerice de protecție.

A doua etapă a vizat modernizarea clădirii stației, precum și a echipamentelor primare de 110 kV. Printre acestea se numără barele colectoare de 110 kV, cele 2 celule de transformator, dar și cele 2 celule de linie. Etapa a inclus și înlocuirea celui de-al doilea transformator de 110/20kV. În plus, pentru sporirea siguranței, sensibilității și selectivității în funcționare, sistemele de protecții prin relee aferente celor două linii de 110kV, IRUM-PESTIS și IRUM-PAULIS s-a completat cu terminale numerice având și funcția de protecție diferențială longitudinală de linie.

Stația electrică IRUM este alcătuită atât din echipamente amplasate în incinta clădirii, cât și în exteriorul acesteia. Astfel, prin proiectul de modernizare, se asigură continuitatea integrării acestei clădiri în peisajul urbanistic al zonei.

