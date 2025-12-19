Revelion 2026: Turismul, grav afectat de scumpiri. Românii NU au bani să iasă din casă

Inflația galopantă, majorările de taxe și impozite, scumpirile la toate produsele de consum îi determină pe români să petreacă sărbătorile acasă.

Hotelierii anunță anulări masive ale rezervărilor

"Am foarte mulţi hotelieri care aveau deja contractate până spre 70-80% camerele, şi care în momentul de faţă sunt sub 50%. Deci oamenii, chiar dacă aveau şi nişte avansuri pe care le-au dat, au preferat să le piardă şi şi-au anulat vacanţele"", spune Ion Birîș, președinte HORA, pentru observatornews.ro.

Cât costă pachetele de Revelion

La Poiana Brașov, pachetele de Crăciun costă în medie 2.500 lei/persoană, iar cele de Revelion pot ajunge la 6.000 lei.

"Noi am menţinut tariful de anul trecut la acest pachet de servicii fără să reducem din calitate, adică vom avea foarte mulţi artişti, jocuri şi activităţi pentru copii, vine Moş Crăciun. Avem un sejur de 3 nopţi, faţă de anul trecut când aveam patru nopţi", spune Bianca Socol, reprezentant hotel.

La Constanța, prețurile pentru pachetele festive ajung la 4.000 lei/cuplu, cu mese tradiționale, muzică live și SPA.

"Avem cazare, cu masă festivă de Revelion, cu muzică live şi pentru doritori, cei care doresc să se relaxeze, masaje, ritualuri", spune Oana Tănase, manager hotel.

Unii români au ales să petreacă noaptea din ani în alte țări. Agențiile de turism mai au încă oferte pentru Egipt, Thailanda sau Maldive.