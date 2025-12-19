x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Revelion 2026: Turismul, grav afectat de scumpiri. Românii NU au bani să iasă din casă

Revelion 2026: Turismul, grav afectat de scumpiri. Românii NU au bani să iasă din casă

de Redacția Jurnalul    |    19 Dec 2025   •   13:30
Revelion 2026: Turismul, grav afectat de scumpiri. Românii NU au bani să iasă din casă
Sursa foto: Scumpirile pun presiune pe bugetele românilor, care preferă să petreacă acasă noaptea dintre ani.

Circa 40% dintre hoteluri și pensiuni au sub 50% de camere ocupate în perioada Revelionului 2026 din cauza prețurilor mari și a incertitudinilor economice, araă studul unei platforme de rezervări online.

Inflația galopantă, majorările de taxe și impozite, scumpirile la  toate produsele de consum îi determină pe români să petreacă sărbătorile acasă. 

Hotelierii anunță anulări masive ale rezervărilor

"Am foarte mulţi hotelieri care aveau deja contractate până spre 70-80% camerele, şi care în momentul de faţă sunt sub 50%. Deci oamenii, chiar dacă aveau şi nişte avansuri pe care le-au dat, au preferat să le piardă şi şi-au anulat vacanţele"", spune Ion Birîș, președinte HORA, pentru observatornews.ro.

Cât costă pachetele de Revelion

La Poiana Brașov, pachetele de Crăciun costă în medie 2.500 lei/persoană, iar cele de Revelion pot ajunge la 6.000 lei.

"Noi am menţinut tariful de anul trecut la acest pachet de servicii fără să reducem din calitate, adică vom avea foarte mulţi artişti, jocuri şi activităţi pentru copii, vine Moş Crăciun. Avem un sejur de 3 nopţi, faţă de anul trecut când aveam patru nopţi", spune Bianca Socol, reprezentant hotel.

La Constanța, prețurile pentru pachetele festive ajung la 4.000 lei/cuplu, cu mese tradiționale, muzică live și SPA.

"Avem cazare, cu masă festivă de Revelion, cu muzică live şi pentru doritori, cei care doresc să se relaxeze, masaje, ritualuri", spune Oana Tănase, manager hotel.

Unii români au ales să petreacă noaptea din ani în alte țări. Agențiile de turism mai au încă oferte pentru Egipt, Thailanda sau Maldive.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: revelion 2026 turism hoteluri
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri