„Racheta Oreşnik este o ameninţare directă şi pentru Bucureşti!”, avertizează Volodimir Zelenski

Afirmația liderului de la Kiev vine la numai o zi după ce ruşii au atacat Ucraina cu peste 200 de drone și un număr mare de rachete balistice. Kremlinul susține că racheta folosită joi noapte pe front, la mai bine de un an după prima testare, poate străpunge orice sisteme de apărare antiaeriană.

"Oreşnik a fost folosită din nou, de data aceasta împotriva regiunii Liov. Din nou, a fost folosit în mod deliberat aproape de granițele Uniunii Europene. Și în ceea ce privește utilizarea rachetelor balistice cu rază medie de acțiune, aceasta reprezintă aceeași provocare pentru toți: Varșovia, București, Budapesta și multe alte capitale. Toată lumea trebuie să vadă acest lucru în același mod și cu aceeași seriozitate: dacă rușii nici măcar nu se obosesc să găsească o scuză plauzibilă pentru utilizarea unor astfel de arme, atunci niciun fel de relații personale și nicio retorică nu vor proteja pe nimeni de acest lucru.", a declarat Zelenski.

Rusia a confirmat ieri utilizarea rachetei Oreșnik, cea mai avansată armă de acest tip din arsenalul său, în atacul masiv din noaptea de joi spre vineri. Racheta a fost folosită într-un atac de lângă Liov, la 70 de kilometri de granița Ucrainei cu NATO.

Oficialitățile de la Kremlin au precizat că folosirea rachetei Oreșnik a reprezentat răspunsul Moscovei la un presupus atac cu drone ucrainean asupra unei reședințe a președintelui Vladimir Putin.

România a condamnat atacul Rusiei cu racheta Oreșnik

