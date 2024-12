Români care dezvoltã România şi o pun în mişcare. La propriu!

Vlad Ronea, fondator 18 GYM: “Prima sală a fost la Târgu Mureş, acum 10 ani, iar a doua la Cluj-Napoca. Apoi am plecat pe un vas de croazieră ca antrenor de fitness, apoi spa manager, 4 ani pe vase de croazieră, apoi întorcându-mă acasă am început povestea 18gym.”

Anii au trecut, iar faptul că românii au înţeles din ce în ce mai mult că mişcarea înseamnă sănătate, a făcut ca parcursul greu de la început, să se transforme în ceva frumos pentru Vlad şi Alexandra, iar cu fiecare nouă sală de fitness deschisă, greutăţile şi uneori piedicile de pe traseu, rămâneau în urmă.

Vlad Ronea, fondator 18 GYM: “Am fost motivaţi, pozitivi şi am pus clientul pe primul loc, pe serviciile lor, pe planurile de nutriţie, pe antrenamente, iar succesul a venit din spate, ne-a ajuns.”

Astăzi, 18 GYM le oferă românilor iubitori de mişcare şi sport 35 de săli de fitness dotate la cele mai înalte standarde, în 15 oraşe din ţară. Nu e doar e reţea de săli unde să faci mişcare, ci o întreagă experienţă, după cum spun cei care au pus bazele poveştii.

Vlad Ronea, fondator 18 GYM: “E un concept în care în aplicaţie găseşti acces în toate 35 de locaţii la un preţ foarte bun, găseşti planuri de nutriţie, antrenorul potrivit, antrenamente online, ghiduri alimentare. Combinăm partea de servicii, de personal training, de nutriţie dar şi digitalizarea.”

După ani de muncă, implicare şi efort, în care au pus oamenii pe primul loc, fie că vorbim de echipă sau de clienţi, acum plănuiesc ca fiecare comunitate din ţara noastră să beneficieze de serviciile unei săli de fitness completă, pentru a dezvolta România sănătoasă. Dar fără sprijinul şi încrederea unor parteneri, drumul spre succes e mai mult decât greu. Aici a intervenit Banca Transilvania.

Vlad Ronea, fondator 18 GYM: “Am făcut investiţile din surse proprii când am venit de pe vasul de croazieră, dar la un moment dat a venit un punct când a devenit destul de costisitor şi bineînţeles că am avut nevoie de ajutorul băncii prin diverse programe de finanţare la care am apelat şi a fost un real ajutor. Consider că nu puteam ajunge până aici fără ajutorul Băncii Transilvania.”

Pentru a duce mai departe calitatea serviciilor oferite clienţilor şi pentru a creşte nivelul de pregătire al antrenorilor, a apărut 18Fitness Academy, o academie în care cursanţii învaţă tainele sportului până în cel mai mic detaliu. Peste 2000 de absolvenţi au urmat cursurile de aici, iar azi contribuie la o Românie sănătoasă prin sport.