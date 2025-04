Sfaturi pentru mame. Cum îți dai seama că suferi de depresie postnatală

Depresia postpartum este o tulburare afectivă cu un impact negativ atât asupra mamei, a copilului și a întregii familii Dacă nu este diagnistică și tratată la timp, tulburarea poate duce la rănire sau chiar deces.

Apare în prima lună de la naștere și poate să dureze mai mulți ani. Circa 10% dintre femei dezvoltă o depresie mai severă și de lungă durată, iar una la 1.000 se confruntă cu o afecțiune mult mai gravă, numită psihoză postpartum.

„Prezintă simptome de tristețe, apatie, incapactate de a comunica. Preferă să stea retrasă. Lucrurile acestea sunt reale și prezenta o urgență psihiatrică, pentru că poate pune în pericol viața mamei și a copilului dacă nu primește îngrijirile de care are nevoie.”, spune psihiatrul Ioana Silion.

Oana s-a confruntat cu depresia postpartum la circa 6 luni de la naștere. Ea a explicat, la Antena 3 CNN, cum s-a manifestat această afecțiune în cazul ei.

„A fost mai rău după 6 luni, atunci mi-am dat seama că trec prin depresie. Am avut o depresie funcțională, adică am fost în mod de supraviețuire. A avut foarte mare grijă de copil, nu am avut o deconectare față de el. Însă nu mă mai bucura absolut nimic din jur. Mă trezeam în fiecare zi ca să duc ziua alături de copil. Eram foarte furioasă și aceste crize erau tot mai dese. Și mi-am dat seama că ceva nu este în regulă, să am aceste ieșiri, în niciun caz față de copil, mi-e greu să explic, față de partener, față de tot ce mă înconjura.”, a povestit aceasta.

Există situații când stările prin care trece mama se răsfrâng asupra copilului și a proprieri persoane. În aceste cazuri este nevoie de medicamente.

Totodată, rețelele sociale accentuează depresia, deoarece viața perfectă ilustrată în mediul online nu se poaterivește cu realitatea.

În România a fost instituită "Săptămâna conștientizării depresiei post-partum", care are ca scop prevenirea, identificarea și gestionarea tulburărilor de sănătate mintală.