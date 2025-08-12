România, de vânzare. Cum a reușit Ungaria să controleze o resursă importantă a țării

Aceasta se pregătește astfel să deschidă cea mai modernă mină de sare din Europa, după ce a câștigat concesiunea în decembrie 2024. Decizia a fost accelerată de recentele probleme de la Salina Praid, principala sursă de sare pentru Ungaria, care importă masiv sare din România.

Calitățile extraordinare ale sării de la mina din Valea Florilor

Sarea extrasă de aici are o puritate de 99%, iar rezervele estimate permit exploatarea economică pentru circa 40 de ani, cu potențial de extracție de zeci de milioane de tone.

Totodată, experții afirmă că zăcământul poate fi exploatat timp de secole datorită cantității imense de sare din subteran.

Investiția este controlată de compania maghiară Salt-Veres Zrt., care deține firma românească Diana Exploatări Miniere SRL, titulara concesiunii. Procesul de autorizare este în fază finală, iar deschiderea minei este preconizată pentru sfârșitul anului 2025, cu o producție țintă de 800.000 de tone anual, ce poate fi atinsă în 2-3 ani.

Mina de la Valea Florilor va fi diferită față de vechea exploatare de la Praid, închisă recent. Noua mină va funcționa în conformitate cu standarde moderne germane, folosind tehnologii automatizate și compacte, în condiții ecologice, cu un număr minim de angajați (30-35 de persoane, în două schimburi) și emisii reduse de zgomot și poluare.

Rețeaua de infrastructură existentă din epoca comunistă, cu o linie de cale ferată dublă și electrificată, facilitează transportul sării, iar energia va fi parțial furnizată din surse regenerabile, reducând costurile operaționale.

Salrom a renunțat la mina de la Valea Florilor

În loc să exploateze potențialul uriaș al minei de sare de la Valea Florilor, Compania Națională a Sării - Salrom - a cedat-o Ungariei.

Citește pe Antena3.ro Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geancă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia

Cererea actuală de sare în România este estimată la 1,5 milioane de tone anual, alimentată îndeosebi de compania de stat Salrom. Mina exploataă de compania ungară are potențialul de a acoperi întreaga cerere a țării vecine și a unor state din regiune, precum Slovacia, Croația și Serbia, datorită calității superioare a sării, ce nu necesită procesări suplimentare.

Sarea extrasă va putea fi folosită în numeroase industrii, inclusiv cea chimică, farmaceutică, alimentară, dar și în hrana animalelor sau ca material antiderapant pe drumurile înzăpezit, ceea ce sporește valoarea economică a proiectului.

Contextul geopolitic, în special războiul din Ucraina și închiderea minelor ucrainene, a dezechilibrat aprovizionarea regională cu sare, fapt care a amplificat interesul pentru exploatarea din Cluj și a grăbit procedurile.

Astfel, în timp ce România a întârziat decenii în valorificarea unei resurse naturale majore, o companie ungară capitalizează oportunitatea printr-un proiect modern și sustenabil, care ar putea transforma Valea Florilor într-un hub important al industriei sării din Europa, potrivit stiripesurse.ro.