România, lider UE în producția de gaze: Avans rapid al proiectului Neptun Deep

Avans accelerat și producție masivă

Forajele la zăcămintele Pelican Sud și Domino au fost demarate pe 25 martie 2025 de Romgaz și OMV Petrom iar investițiile se ridică la 4 miliarde de euro.

"Este un proiect de patru miliarde de euro investiţie, 50% de compania Romgaz, deţinută de statul român în proporţie de 70%, şi de 50% de compania OMV Petrom. Extracţia totală anuală va fi de aproximativ opt miliarde metri cubi. Prin acest proiect, România va deveni cel mai mare producător din Uniunea Europeană de gaze naturale, lucru extrem de util şi pentru consumatorii casnici, dar şi pentru companiile din ţara noastră, în special cele care consumă foarte multe gaze naturale, companii din industria petrochimică şi cea a îngrăşămintelor chimice", a explicat Bogdan Ivan.

Capacitatea anuală va atinge 8 miliarde metri cubi, beneficiind direct consumatorii casnici și industriile petrochimică și de îngrășăminte.

"Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este puţin mai bun decât graficul asumat la începutul proiectului. Estimarea mea este că în prima jumătate a anului 2027 vom începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră", a declarat demnitarul.

Scenarii pentru plafonarea prețurilor

Guvernul mizează pe mecanisme de piață transparente, cu oferte sub plafon, susținute de viitoarele producții din zăcămintele Caragele și Neptun Deep.

Dacă apar perturbații regionale se aplică un scenariu B: reducere treptată lunară de 7-8% a plafonării până în aprilie 2027, evitând infringementul UE și sincronizându-se cu intrarea masivă a gazelor pe piață.

”Avem deja oferte sub preţul plafonat şi am încredere că până la 1 aprilie vom avea acelaşi preţ în piaţă, în contextul în care avem şi o concurenţă care se dezvoltă tot mai mult, în contextul în care România are perspectiva de a produce şi mai mult gaz prin exploatarea perimetrului Caragele şi Neptun Deep, începând cu 2027, să păstrăm acelaşi preţ. În cazul în care nu vom reuşi acest scenariu şi vor apărea perturbaţii regionale, internaţionale asupra piaţei gazelor naturale, avem şi scenariul B pregătit, cel în care trebuie să avem o reducere treptată a acestei scheme de plafonare a preţului la gazelor naturale până în luna aprilie 2027, pentru a atenua şi reduce cât mai mult impactul negativ asupra fiecărui român şi asupra companiilor din ţara noastră”, a declarta ministrul Bogdan Ivan, potrivit News.ro.

Context strategic: De la ExxonMobil la Romgaz

Proiectul Neptun Deep a avansat după ce Romgaz a preluat, în august 2022, participația ExxonMobil, devenind acționar unic în perimetrul offshore de la 160 km în largul Mării Negre.

Resetarea energetică a UE poziționează România ca pilon regional, reducând dependența externă și stimulând competitivitatea economică.