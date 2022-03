Romgaz propune dividende de aproximativ 1,4 miliarde de lei, cu un randament de 10%

Consiliul de Administraţie al Romgaz (SNG), „perla” statului român la Bursa de Valori Bucureşti, a propus un dividend brut per acţiune de 3,8 lei în vederea înaintării spre aprobare către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 28-29 aprilie 2022, reiese dintr-un raport de la BVB.

Randamentul atinge aproximativ 10%, potrivit calculelor efectuate de ZF.

Dividendele cuvenite acţionarilor, conform propunerii de repartizare a profitului anului 2021, sunt în sumă de circa 1,4 miliarde de lei şi se distribuie acţionarilor proporţional cu cota de participaţie la capitalul social.

Societatea inclusă în indicele BET al bursei locale a avut afaceri de 5,8 miliarde de lei în 2021, în creştere cu 44%, şi un profit net de 1,9 miliarde de lei, plus 52% de la an la an.

Acţiunile SNG sunt pe plus cu 0,92% astăzi, pe un rulaj de 600.000 de lei, iar valoarea de piaţă a Romgaz se apropie de 15 miliarde de lei.

În ultimele 12 luni, acţiunile s-au apreciat cu circa 19%, pe tranzacţii totale de 672 de milioane de lei.

(sursa: Mediafax)