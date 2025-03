Firma de „optimizat” dosare a generalului SRI Dumitru Dumbravă se ocupă, mai nou, de comerț cu combustibili, minereuri și metale

După ce, anul trecut, și-a asociat compania de consultanță într-un holding, în care îl regăsim și pe un fin al Elenei Băsescu, iar imediat după alegerile prezidențiale anulate de CCR, s-a asociat într-o altă firmă, împreună cu partenerul de afaceri al protagoniștilor din dosarul „Murfatlar”, recent, Dumitru Dumbravă și-a „rebranduit” societatea de consultanță. Wise Line Consulting SRL, firmă anchetată de DNA, se ocupă, mai nou, cu intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie.

Informația reiese dintr-o încheiere de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, din data de 20 ianuarie 2025, a celebrei companii de consultanță SC Wise Line Consulting SRL, care a consemnat decizia nr. 1 din acest an a asociatului unic.

Potrivit acestui document, Dumitru Dumbravă, în calitate de unic asociat, a hotărât trei chestiuni în legătură cu societatea sa. Prima, de recodificare a obiectului principal de activitate în „activități de consultanță în afaceri și management”. A doua a fost aceea de radiere a tuturor codurilor CAEN secundare de activitate. Iar a treia hotărâre se referă la adăugarea în obiectele secundare de activitate a două noi coduri CAEN.

Primul, 4612, reglementează intermedierile în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse pentru industrie, în timp ce al doilea, 7499, se referă la alte activități profesionale, științifice și tehnice.

Totodată, fostul general SRI, Dumitru Dumbravă, a decis să radieze un punct de lucru al SC Wise Line Consulting SRL, din sectorul 3 al Capitalei.

Bilanțuri contabile fabuloase

Compania Wise Line Consulting SRL, fondată, deținută ca și asociat unic și administrată de generalul în rezervă Dumitru Dumbravă, are, încă de la înființarea ei, drept obiect de activitate prestarea de servicii de consultanță pentru afaceri și management. Această companie nu și-a depus, deocamdată, pentru anul 2024, la Ministerul Finanțelor, bilanțul contabil aferent anului fiscal trecut. Însă datele financiare pentru anul 2023 declarate sunt mai mult decât spectaculoase.

Citește pe Antena3.ro Moarte misterioasă în Lituania: Patru soldați americani au fost găsiți morți după ce au dispărut în timpul unui exercițiu NATO

Astfel, din acest bilanț, aflăm că firma fostului general al Serviciului Român de Informații a înregistrat, în anul fiscal 2023, o cifră de afaceri de 6.218.316 lei, iar profitul net realizat, după plata taxelor și impozitelor aferente, a fost de 3.040.255 de lei. Raportată la cifrele depuse conform bilanțului contabil din anul 2022, valoarea cifrei de afaceri a crescut de nu mai puțin decât de 3,5 ori, iar profitul net realizat este de 4,4 ori mai mare decât cu un an înainte. Asta, în condițiile în care societatea nu figurează, în actul prezentat de Ministerul Finanțelor Publice, cu niciun salariat, la rubrica „numărul mediu de salariați” fiind trasă o linie.

Controlul judiciar pe cauțiune

Reamintim că societatea Wise Line Consulting SRL, ca și patronul ei, Dunitru Dumbravă, fac obiectul unui dosar de urmărire penală, instrumentat de Direcția Națională Anticorupție, dosar în care mai sunt vizați generalul Florian Coldea, firma acestuia, precum și avocatul Doru Trăilă.

Activitatea infracțională reținută în sarcina acestei grupări este descrisă, încă de acum aproape un an, în referatul procurorului, prin care protagoniștii au fost puși sub control judiciar pe cauțiune.

„Pentru a disimula natura și proveniența sumelor de bani ce au fost achitate de Cătălin Hideg «echipei» din care face parte Dumitru Dumbravă, SC Wise Line Consulting SRL a încheiat cu SCP Doru Trăilă și Asociații contracte de consultanță și acte adiționale la acestea, în baza cărora a emis facturi fiscale și a încasat 357.000 de lei, ascunzând, astfel, folosul pretins și sumele încasate de Dumitru Dumbravă din comiterea infracțiunii de trafic de influență. În același context, SC Strategic Sys SRL a încheiat cu SC Wise Line Consulting SRL contracte de consultanță și acte adiționale la acestea în baza cărora a emis facturi fiscale și a încasat peste 97.000 de lei, ascunzând, astfel, folosul pretins și sumele încasate de Florian Coldea din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență” mai acuză procurorii DNA. De altfel, în ordonanță se precizează că faptele SC Wise Line Consulting SRL și SC Strategic Sys SRL întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani”, se arată în actul de punere sub acuzare.

Partener cu asociatul grupării „Murfatlar”

Recent, „Jurnalul” a dezvăluit faptul că, deși era cercetat penal, în 26 noiembrie 2024, cu două zile după consumarea primului tur al alegerilor prezidențiale anulate, generalul Dumitru Dumbravă a înființat o nouă firmă, care se ocupă cu activități de suport pentru întreprinderi, firmă care are exact același sediu cu al SC Wise Line Consulting SRL, compania anchetată de procurorii anticorupție pentru „optimizările de dosare” promise unor clienți, pentru sume de sute de mii de euro. Dumbravă este asociat în această nouă companie cu un om de afaceri pe nume Gabriel Breahnă, care, la rândul său, este asociat în două firme cu mai mulți inculpați din megadosarul „Murfatlar”, deschis în 2016, care viza infracțiuni de evaziune fiscală provenită din TVA de peste 300 de milioane de lei. În 2023, acest dosar a fost clasat, pentru că s-au prescris faptele.

Asocierea cu grupul Gutami

Anul trecut, chiar când era pus sub control judiciar pe cauțiune, același Dumitru Dumbravă și-a asociat firma de consultanță într-o altă companie. Este vorba despre SC Gutami WLC SRL, care și-a declarat obiectul de activitate drept „activități ale holdingurilor”. În această companie, coasociatul SC Wise Line Consulting SRL este o altă firmă, SC Gutami România Holding SRL, iar nou-înființata entitate are trei administratori. Primul se numește Pek E.V. Zhang Gerrit Jan, cetățean olandez, al doilea se numește Wagenaar Weiger, tot cetățean olandez, iar al treilea administrator este însuși Dumitru Dumbravă. Grupul Gutami se ocupă cu finanțarea și fabricarea panourilor fotovoltaice și a depozitelor de energie și hidrogen și este patronat de Gerben Pek, membru al clubului Rotary. Compania asociată cu firma lui Dumitru Dumbravă în SC Gutami WLC SRL, SC Gutami România Holding SRL, a fost înființată în data de 10 mai 2023, sub denumirea de SC Gutami Emas România SRL și se ocupă, tot cu „activități ale holdingurilor”.

La data de 29 noiembrie 2023, a luat ființă o altă companie, pe nume SC Gutami - Emas JV SRL, care se ocupă tot cu „activități ale holdingurilor”. Fondatorii acestei firme sunt SC Gutami România Holding SRL (asociatul lui Dumitru Dumbravă) și SC Emas Holding Project SRL, cu sediul în Sectorul 1 al Capitalei. Doi dintre colegii administratori ai lui Dumitru Dumbravă din cadrul SC Gutami WLC SRL, administrează și SC Gutami - Emas JV SRL. Este vorba despre olandezii Pek E.V. Zhang Gerrit Jan și Wagenaar Wieger. Al treilea administrator este un român, pe nume Petru Constantin Luhan, finul de cununie al Elenei Băsescu.