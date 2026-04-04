S&P reconfirmă ratingul României la BBB-/A-3, dar păstrează perspectiva negativă: Semnal de alarmă sau încredere în reforme?

Rating stabil în ciuda provocărilor: România rămâne investiție sigură

S&P Global Ratings a reconfirmat vineri ratingul suveran al României la BBB-/A-3 pentru datoria guvernamentală pe termen lung și scurt, menținând perspectiva negativă. Decizia plasează țara în categoria investițiilor recomandate și subliniază eforturile de consolidare fiscală, în mijlocul unor presiuni economice interne și externe.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, această reconfirmare reflectă încrederea în traiectoria de stabilizare macroeconomică.

Ministrul Finanțelor: Priorități clare pentru relansare economică

„Reconfirmarea ratingului suveran al României evidențiază încrederea agențiilor internaționale în capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală și de a menține stabilitatea macroeconomică. Prioritatea noastră rămâne reducerea sustenabilă a deficitului bugetar, continuarea reformelor structurale și valorificarea investițiilor finanțate din fonduri europene, pentru a consolida încrederea investitorilor și a susține creșterea economică pe termen mediu”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Deficit în scădere și creștere modestă: Prognoze S&P pentru 2026-2029

Agenția estimează că deficitul bugetar va coborî la 6,5% din PIB în 2026 și la 5,5% în 2027, de la 7,7% în 2025, datorită ajustărilor fiscale implementate. Investițiile din fonduri europene rămân un pilon esențial al creșterii.

Economia României va înregistra un avans moderat de 0,25% în 2026, cu accelerare spre 2,5% medie în 2027-2029, conform Ministerului Finanțelor. Riscurile persistă: volatilitate energetică globală, inflație și reforme în colectarea veniturilor.

Avantaje strategice: De ce România rezistă șocurilor geopolitice

România se bucură de o dependență redusă de importurile de energie (doar 30%), cea mai mică din UE, oferind protecție împotriva crizelor internaționale. Perspectiva negativă vine din incertitudinile implementării reformelor și factorii externi.

O îmbunătățire a outlook-ului depinde de reducerea deficitelor și relansarea creșterii, avertizează S&P.

Mediafax