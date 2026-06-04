Fabrica de Arme din Cugir, împinsă la faliment. Arma de asalt 5,56 model NATO, uitată în rastel 

Angajații Fabricii de Arme din Cugir au decis, miercuri, să suspende pentru două săptămâni greva generală pentru a permite continuarea negocierilor cu conducerea societății. Greva fusese declanșată ieri dimineață de sindicatul unității, care susținea că salariații sunt nemulțumiți de nivelul actual al remunerației și de lipsa unui răspuns din partea conducerii companiei. De asemenea, sindicatul invoca și condițiile grele de muncă din fabrică. Potrivit informațiilor prezentate de liderii sindicali, printre revendicări se numără majorarea valorii tichetelor de masă, acordarea voucherelor de vacanță și o creștere salarială de 6,5%.

Compania are o situație financiară dificilă, având un grad de încărcare foarte scăzut. În prezent, ea supraviețuiește doar datorită contractului cu armata americană pentru producerea pistoalelor mitralieră AK 47.

Potrivit președintelui Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare, Aeronautică și Navală (ASIAAN), Constantin Bucuroiu, protestul va fi reluat dacă în intervalul de două săptămâni conducerea Fabricii de Arme Cugir nu vine cu soluții concrete la revendicările muncitorilor. Societatea se află totuși într-o situație dificilă după ce Ministerul Apărării Naționale a renunțat să achiziționeze arma de asalt 5,56 model NATO produsă aici.

MApN a renunțat la achiziționarea armei de asalt 5,56 model NATO

Arma de asalt 5,56 model NATO este un program strategic, dar care nu a fost finanțat. Prototipul a fost realizat la Cugir și a răspuns foarte bine la teste. A răspuns foarte bine la testul de 7.000 de lovituri pe țeavă cerut de armată. După asta, armata și-a schimbat solicitarea și a cerut 9.000 de lovituri pe țeavă. Arma a trecut și acest test, după care armata nu a mai fost interesată să o achiziționeze”, ne-a declarat Constantin Bucuroiu.

Contract ocolit de Programul SAFE

În timp ce MApN nu a lansat comanda pentru arma de asalt produsă la Cugir, aici ar fi urmat să se producă același tip de armă, dar în colaborare cu firma germană de armament J.P. Sauer & Sohn GmbH. Numai că și acest contract a picat după ce achiziția nu a fost inclusă în Programul SAFE (Security Action for Europe), a mai spus Constantin Bucuroiu. Mai mult, achiziția acestei arme de asalt a fost trecută de la MApN la Ministerul de Interne, ceea ce în opinia liderului sindical ridică multe semne de întrebare care necesită răspunsuri din partea autorităților având în vedere că acest gen de arme sunt destinate pentru uzul armatei și nu pentru cel al forțelor de ordine.

„Programul SAFE a fost negociat total netransparent, cu ușile închise, de către premierul Bolojan și ministrul Apărării Miruță. Au fost doar persoane care au avut o direcție foarte clară pentru atribuirea contractelor. Uitați-vă ce a făcut Polonia în ultimii ani și unde a ajuns industria de apărare a acestei țări. Polonia produce în țară 80% din necesar și firmele străine care nu se încadrează în solicitarea de a produce în țară nu pătrund în industria de armament a acestei țări. Oficialii români, în schimb, au neglijat industria de armament și au preferat să cumpere totul de afară. În timp ce polonezii au abordat problema industriei de apărare cu responsabilitate și rezultatele se văd astăzi, noi ne-am bătut joc de ea”.

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