Plătiți pe jumătate, dar munciți 100%. Încălcarea drepturilor angajaților români a devenit o obișnuință

Un nou raport care dezvăluie că încălcările drepturilor lucrătorilor în Europa sunt la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, arată de ce viitoarea Lege a UE privind locurile de muncă de calitate trebuie să aducă o schimbare reală pentru lucrători. Raportul „Indicele global al drepturilor din 2026”, publicat de Confederația Internațională a Sindicatelor, avertizează că a existat un „declin alarmant” al drepturilor lucrătorilor în Europa, care sunt acum la cel mai scăzut nivel de la lansarea indicelui în 2014.

Încălcările drepturilor-cheie au crescut anul trecut semnificativ comparativ cu 2019, când Von der Leyen a preluat conducerea Comisiei Europene: 73% dintre țări au încălcat dreptul la grevă, comparativ cu 68% în 2019, iar 56% dintre țări au încălcat drepturile de negociere colectivă, comparativ cu 50% în 2019.

Concluziile vin în timpul consultării Comisiei Europene referitoare la Legea privind locurile de muncă de calitate, iar Confederația Europeană a Sindicatelor (CES) afirmă că acestea arată că legislația trebuie să schimbe regulile jocului.

Un alt test-cheie va fi reformarea normelor UE privind achizițiile publice, astfel încât cele două trilioane de euro cheltuite anual prin contracte publice să meargă doar către companiile care respectă drepturile lucrătorilor și se implică în negocieri colective. Sprijinul public pentru astfel de măsuri este puternic, 72% dintre cetățenii UE susținând condițiile sociale din contractele publice.

De asemenea, Comisia Europeană trebuie să asigure implementarea deplină a Directivei privind salariile minime adecvate, care impune statelor membre să mărească acoperirea negocierilor colective la cel puțin 80% și să colaboreze cu sindicatele pentru a inversa răspândirea practicilor antisindicale

„Situația rușinoasă cu care se confruntă drepturile lucrătorilor în Europa arată că nu este momentul pentru jumătăți de măsură: Legea privind locurile de muncă de calitate trebuie să fie un punct de cotitură. Atacurile tot mai mari asupra dreptului lucrătorilor de a negocia colectiv pentru salarii și condiții echitabile înseamnă că alte milioane de oameni nu își pot permite o viață decentă, în ciuda faptului că muncesc din greu în locuri de muncă dificile. Au fost, de asemenea, un dezastru pentru economie în ansamblu. Nivelurile mai scăzute ale negocierilor colective înseamnă că mai puțini lucrători primesc formare în noi competențe, iar o parte mai mare din profituri este sifonată de directorii generali și acționari, în loc să fie reinvestită în creșterea productivității”. Esther Lynch, secretarul general al CES

Principalele constatări ale „Indicelui global al drepturilor din 2026”:

- Statele Unite au fost plasate pe lista de supraveghere, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la restricțiile privind negocierile colective și utilizarea forței împotriva lucrătorilor.

- Ratingul Franței s-a deteriorat de la 2 la 3, cel mai scăzut scor înregistrat vreodată, reflectând un declin susținut al drepturilor lucrătorilor, inclusiv represiunea sindicaliștilor și restricțiile privind protestele.

- Ratingul Argentinei s-a prăbușit de la 3 la 5 în doar doi ani, una dintre cele mai abrupte scăderi înregistrate vreodată.

- Trei din patru țări le refuză lucrătorilor dreptul de a se organiza, cu restricții care includ dislocarea sindicatelor și interferența în Estonia, Olanda, Polonia, Serbia și Spania.

- Cincizeci la sută dintre țări au arestat sau reținut lucrători, inclusiv în Republica Democrată Congo, Irak, Indonezia și Albania.

- Atacurile violente asupra lucrătorilor au crescut cu 6%, inclusiv în India, Palestina, Ucraina și Africa de Sud. Lucrătorii au suferit violențe în 32% dintre țări, față de 26% în 2025. Forțele israeliene au percheziționat birourile Federației Generale Palestiniene a Sindicatelor din Nablus. Ascensiunea extremei drepte în Europa s-a tradus din ce în ce mai mult printr-o ostilitate îndreptată către sindicate și membrii acestora.

- Cele mai proaste 10 țări pentru lucrători din 2026 sunt Argentina, Belarus, Ecuador, Egipt, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Panama, Tunisia și Turcia. Argentina și Panama sunt noi intrări pe această listă.

- Trei țări și-au îmbunătățit ratingurile: Botswana și Regatul Unit de la 4 la 3, iar Uruguay, de la 2 la 1.

Cum arată situația din Europa

Ratingul mediu al țărilor din Europa s-a deteriorat pentru al patrulea an consecutiv, ajungând la un minim al indicelui de 2,80 în 2026, față de 2,78 în 2025. Acest lucru consolidează o tendință de scădere a drepturilor lucrătorilor și sindicale în cele 41 de țări care alcătuiesc continentul (inclusiv Asia Centrală). Retrogradările pentru Albania (acum cotată 4) și Franța (de la 3 la 4) au pus presiune în jos asupra scorului mediu al regiunii, compensate parțial de o creștere a scorului pentru Regatul Unit (3). Aproximativ trei sferturi din țările din regiune au încălcat dreptul la grevă, inclusiv Albania, Croația, Portugalia și Spania. Belgia și Italia au incriminat participarea la greve legale prin infracțiuni de blocare a drumurilor, în timp ce în Franța, sindicatele au trebuit să se mobilizeze împotriva reformelor legislative propuse care vizau slăbirea protecției împotriva grevelor. Finlanda și Spania au impus restricții excesive prin reguli de serviciu esențial sau de serviciu minim, în timp ce în Turcia liderii sindicali continuă să se confrunte cu persecuții judiciare și acuzații de terorism pentru activitățile lor sindicale. Negocierea colectivă a fost împiedicată, iar dialogul social a fost refuzat în aproximativ jumătate din țările din regiune, inclusiv Germania, Olanda și Suedia, în timp ce Finlanda a luat măsuri pentru a desființa instituțiile dialogului social.

Libertatea de asociere a fost restricționată în patru din 10 țări. Albania a întârziat înregistrările la congresele sindicale, iar practici de dizolvare a sindicatelor au fost raportate în Armenia, Estonia, Olanda, Polonia, Serbia, Slovacia și Spania. În Macedonia de Nord și Turcia, membrii de sindicat au fost concediați, presați să demisioneze sau subminați de sindicatele galbene (cele dominate sau influențate de angajator) și de represiunea statului.

Au existat atacuri violente sau intimidări împotriva sindicatelor în aproximativ un sfert din țări. În Italia, birourile Confederației Generale Italiene a Muncii (CGIL) din Roma au fost vizate, iar sediile sindicatelor din Franța au fost vandalizate, în timp ce sindicaliștii s-au confruntat cu amenințări cu moartea.

Sindicaliștii au fost arestați arbitrar, reținuți sau închiși în aproximativ o treime din țări. În Turcia și Ucraina, liderii sindicali au fost plasați în arest la domiciliu. În Belarus, regimul a continuat să închidă sindicaliști independenți.

România: încălcări regulate ale drepturilor

Potrivit raportului citat, ratingul României privind respectarea drepturilor lucrătorilor este în 2026 stabilit la 3, ceea ce înseamnă încălcări regulate ale drepturilor. Comparativ cu 2025, respectarea acestor drepturi nu s-a îmbunătățit, el rămânând la fel în acest an. În dreptul țării noastre raportul reține, printre altele, bariera în calea înființării organizațiilor generate de reprezentativitate excesivă sau număr minim de membri necesar pentru înființarea unui sindicat. De asemenea, legea prevede că funcționarii sindicali au dreptul la un program de lucru mai scurt pentru activități sindicale, fără pierderea salariului, dar cu toate acestea într-o hotărâre Curtea Constituțională a decis că această prevedere este neconstituțională (decizia recentă nr. 1276/2010).

Pe de altă parte, datele Inspectoratului de Muncă arată că munca la negru, neplata orelor suplimentare, încadrarea cu jumătate de normă, dar obligația să se presteze normă întreagă, nerespectarea timpului liber sunt cele mai întâlnite încălcări ale drepturilor muncitorilor.

Cum se citesc clasificările indexului

Indexul Global al Drepturilor CSI este singura bază de date cuprinzătoare din lume privind drepturile lucrătorilor, clasificând 151 de țări pe baza a 97 de indicatori derivați din Convențiile și jurisprudența Organizației Internaționale a Muncii. Aceasta este a 13-a ediție.

Sistemul de evaluare al Indexului Global al Drepturilor CSI:

5+: Nicio garanție a drepturilor din cauza prăbușirii statului de drept;

5: Nicio garanție a drepturilor;

4: Încălcări sistematice ale drepturilor;

3: Încălcări regulate ale drepturilor;

2: Încălcări repetate ale drepturilor;

1: Încălcări sporadice ale drepturilor.